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«Фіорентина» поліпшила пропозицію по захиснику «Шахтарю»

Тепер «фіалки» готові платити за Додо стільки, скільки хочуть «гірники»
Футбол Українська Прем'єр-ліга
07:59
«Фіорентина» поліпшила пропозицію по захиснику «Шахтарю»

«Фіорентина» поліпшила пропозицію по захиснику «Шахтаря» додо, Повідомляє Football Italia.

За інформацією джерела, «фіалки» готові заплатити за бразильського захисника 15 мільйонів євро. Саме стільки і просив «Шахтар», коли «Фіорентина» пропонувала 10 - 12 мільйонів євро.

У «Шахтаря» є час на роздуми до понеділка.

«Фіорентина» хоче запропонувати Додо контракт до 2027 - го року. Контракт бразильця з «Шахтарем» діє до 2025 - го.

Раніше повідомлялося, що Додо також хоче роздобути «Барселона».

Петро Приходько
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Теги

Додо Шахтар Донецьк Фіорентина

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