«Фіорентина» поліпшила пропозицію по захиснику «Шахтарю»

Тепер «фіалки» готові платити за Додо стільки, скільки хочуть «гірники»

«Фіорентина» поліпшила пропозицію по захиснику «Шахтаря» додо, Повідомляє Football Italia.

За інформацією джерела, «фіалки» готові заплатити за бразильського захисника 15 мільйонів євро. Саме стільки і просив «Шахтар», коли «Фіорентина» пропонувала 10 - 12 мільйонів євро.

У «Шахтаря» є час на роздуми до понеділка.

«Фіорентина» хоче запропонувати Додо контракт до 2027 - го року. Контракт бразильця з «Шахтарем» діє до 2025 - го.

Раніше повідомлялося, що Додо також хоче роздобути «Барселона».