«Фіорентина» зробила офіційний запит по легіонеру «Шахтаря»

Додо може змінити клуб

«Фіорентина» зробила офіційний запит про трансфер латераля «Шахтаря» додо, Повідомляє Tuttomercato.

За інформацією джерела, «гірники» хочуть від «Фіорентини» 15 мільйонів євро за Додо, але сторони поки не домовилися про остаточну суму.

23-річний Додо коштує 20 мільйонів євро за версією Transfermarkt.

У минулому сезоні Додо зробив 4 гольові передачі в 14-ти матчах УПЛ. Нагадаємо, «Шахтар» став чемпіоном України достроково і буде грати в Лізі чемпіонів.