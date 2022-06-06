Xsport використовує файли cookie. Використовуючи наші послуги, ви погоджуєтеся з нашою політикою Cookie
ua
ru
Увійти на сайт
Забули пароль?
або зареєструватися зараз
Зараз в ефірі
13:00
TOTAL COMBAT
12:55
Разом до перемоги! Ілля Кваша

«Фіорентина» зробила офіційний запит по легіонеру «Шахтаря»

Додо може змінити клуб
Футбол Українська Прем'єр-ліга
12:36
«Фіорентина» зробила офіційний запит по легіонеру «Шахтаря»

«Фіорентина» зробила офіційний запит про трансфер латераля «Шахтаря» додо, Повідомляє Tuttomercato.

За інформацією джерела, «гірники» хочуть від «Фіорентини» 15 мільйонів євро за Додо, але сторони поки не домовилися про остаточну суму.

23-річний Додо коштує 20 мільйонів євро за версією Transfermarkt.

У минулому сезоні Додо зробив 4 гольові передачі в 14-ти матчах УПЛ. Нагадаємо, «Шахтар» став чемпіоном України достроково і буде грати в Лізі чемпіонів.

Петро Приходько
Рейтинг:
(Голосів: 0)

Теги

Додо Шахтар Донецьк

Коментарі 0

Увійти
Залишати коментарі на сайті дозволяється тільки при дотриманні правил.

Рейтинг букмекерів

Огляд
Огляд
Огляд
Огляд
Всі букмекери

Новини за тегами

Педріньо назвав можливе місце продовження кар'єри. Хто наступний?
Педріньо назвав можливе місце продовження кар'єри. Хто наступний?
Футбол Українська Прем'єр-ліга
04 червня 14:52
«Аталанта», «Лаціо» і португальські гранди зацікавлені в послугах хавбека «Шахтаря»
«Аталанта», «Лаціо» і португальські гранди зацікавлені в послугах хавбека «Шахтаря»
Футбол Українська Прем'єр-ліга
04 червня 10:45
Хавбек «Шахтаря» перейде в «Лаціо». Угода фактично завершена
Хавбек «Шахтаря» перейде в «Лаціо». Угода фактично завершена
Футбол Українська Прем'єр-ліга
03 червня 22:53
«Шахтар» виставив цінник на Тете. «Ліон» не бажає розлучатися з бразильцем
«Шахтар» виставив цінник на Тете. «Ліон» не бажає розлучатися з бразильцем
Футбол Українська Прем'єр-ліга
03 червня 17:53
Кандидат в президенти «Галатасарая» має намір запросити Де Дзербі на пост наставника команди
Кандидат в президенти «Галатасарая» має намір запросити Де Дзербі на пост наставника команди
Футбол Українська Прем'єр-ліга
03 червня 16:51
Трансфер Мудрика в «Баєр» затримується через отримання візи для гравця збірної України
Трансфер Мудрика в «Баєр» затримується через отримання візи для гравця збірної України
Футбол Українська Прем'єр-ліга
03 червня 15:47

Новини: Футбол

Новачок АПЛ готовий заплатити за Довбика 12 мільйонів євро
Новачок АПЛ готовий заплатити за Довбика 12 мільйонів євро
Українська Прем'єр-ліга
12:50
«Фіорентина» зробила офіційний запит по легіонеру «Шахтаря»
«Фіорентина» зробила офіційний запит по легіонеру «Шахтаря»
Українська Прем'єр-ліга
12:36
Відомий британський коментатор: «Боже мій, як Україна так добре зіграла в обох матчах?»
Відомий британський коментатор: «Боже мій, як Україна так добре зіграла в обох матчах?»
Чемпіонат світу з футболу
11:58
Названий найкращий гравець збірної України в матчі з Уельсом
Названий найкращий гравець збірної України в матчі з Уельсом
Чемпіонат світу з футболу
11:49
Яремчук: «Ніколи не думав, що футбол може зробити так боляче»
Яремчук: «Ніколи не думав, що футбол може зробити так боляче»
Чемпіонат світу з футболу
10:54
Бейл: «Це найкращий результат в історії валлійського футболу»
Бейл: «Це найкращий результат в історії валлійського футболу»
Чемпіонат світу з футболу
09:45
Лінекер: «Шкода, що Вельс вийшов на ЧС-2022 ціною вильоту України»
Лінекер: «Шкода, що Вельс вийшов на ЧС-2022 ціною вильоту України»
Чемпіонат світу з футболу
09:10
Ліга націй. Португалія рознесла Швейцарію, Іспанія врятувалася від поразки в матчі з Чехією
Ліга націй. Португалія рознесла Швейцарію, Іспанія врятувалася від поразки в матчі з Чехією
Ліга націй UEFA
08:57
Збірна США: «Нас надихає мужність збірної України»
Збірна США: «Нас надихає мужність збірної України»
Чемпіонат світу з футболу
08:47
Всі новини

Популярні новини

Легенда збірної Шотландії - про поразку Україні: «Зінченко керував цим шоу»
Легенда збірної Шотландії - про поразку Україні: «Зінченко керував цим шоу»
Футбол Чемпіонат світу з футболу
02 червня 19:45
Сльози Яремчука. Гравці збірної України, незважаючи на поразку, підійшли до фанатів і подякували їм
Сльози Яремчука. Гравці збірної України, незважаючи на поразку, підійшли до фанатів і подякували їм
Футбол Збірна України
05 червня 22:07
Польща в Лізі націй перемогла потенційного суперника збірної України
Польща в Лізі націй перемогла потенційного суперника збірної України
Футбол Ліга націй UEFA
01 червня 21:23
Тренер Джошуа: «Усик виглядає як серійний убивця»
Тренер Джошуа: «Усик виглядає як серійний убивця»
Бокс Професійний бокс
02 червня 12:04
«Хтось дуже «розумний» вирішив їхати через житомирську трасу». Олександр Долгополов розповів, як його дівчину з дитиною мало не вбили рашисти
Ексклюзив
«Хтось дуже «розумний» вирішив їхати через житомирську трасу». Олександр Долгополов розповів, як його дівчину з дитиною мало не вбили рашисти
Теніс ATP
02 червня 12:39
Петракова розривало зсередини. Емоції тренера збірної України після перемоги над Шотландією
Петракова розривало зсередини. Емоції тренера збірної України після перемоги над Шотландією
Футбол Збірна України
02 червня 09:31
Всі новини