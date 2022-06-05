Xsport використовує файли cookie. Використовуючи наші послуги, ви погоджуєтеся з нашою політикою Cookie
ua
ru
Увійти на сайт
Забули пароль?
або зареєструватися зараз
Зараз в ефірі
17:00
live
Важка атлетика. Чемпіонат Європи. Албанія. Чоловіки. +109кг. Пряма трансляція
17:15
Волейбол. Золота Євроліга 2022. Жінки. Угорщина - Україна

Новий сезон УПЛ розпочнеться у серпні

Це рішення було прийняте спільно з Володимиром Зеленським
Футбол Українська Прем'єр-ліга
16:55
Новий сезон УПЛ розпочнеться у серпні

Президент УАФ Андрій Павелко назвав місяць, коли має стартувати новий сезон чемпіонату України. Про це він розповів Associated Press:

#QUOTE«Я говорив з нашим президентом Володимиром Зеленським про те, наскільки важливо відволікти людей футболом. Від дітей до старих – усі зосереджені на війні. Щодня вони отримують інформацію про загиблих, про наслідки війни.

Ми говорили про те, що футбол має дуже велику силу, щоб допомогти людям думати про майбутнє, тому що зараз люди, звичайно, не в доброму гуморі. Вони в найгіршому настрої. Ми говорили про те, як можливо, щоб футбол допоміг нам думати про майбутнє.

Тому ми разом з президентом прийняли рішення, що в серпні відновимо чемпіонат України. В Україні ми будемо грати на всіх рівнях: УПЛ, перша ліга, друга ліга, жіночий чемпіонат. На всіх рівнях ми розпочнемо у серпні. Рішення прийнято спільно з президентом України.

Я повідомив Чеферіну та Інфантіно, що ми відновимо чемпіонати під час воєнного стану в Україні, під бомбами. Ми розраховуємо на їхню підтримку. Ми обговорюємо деталі. Ми обговоримо з нашою військовою радою та урядом, як це безпечно все організувати».

Варто відзначити, що «Динамо» стартує в кваліфікації Ліги чемпіонів з другого кваліфікаційного раунду, матчі котрого заплановані на 19-20 та 26-27 липня.

Тим часом «Шахтар» займається продажем своїх легіонерів. Один з них має перейти в «Лаціо».

Сергій Лук'яненко
Рейтинг:
(Голосів: 0)

Теги

Володимир Зеленський Андрій Павелко

Коментарі 0

Увійти
Залишати коментарі на сайті дозволяється тільки при дотриманні правил.

Рейтинг букмекерів

Огляд
Огляд
Огляд
Огляд
Всі букмекери

Новини за тегами

Зеленський про перемогу збірної України: «Вийшли. Бились. Вистояли. Перемогли. Тому що українці»
Зеленський про перемогу збірної України: «Вийшли. Бились. Вистояли. Перемогли. Тому що українці»
Футбол Збірна України
02 червня 07:34
Збірна України зробила фото в футболках з Зеленським
Збірна України зробила фото в футболках з Зеленським
Бокс Аматорський бокс
01 червня 21:08
Батько Конора – Зеленському: «Дерись у своїй війні і тримай ім'я мого сина якнайдалі від свого й******о рота»
Батько Конора – Зеленському: «Дерись у своїй війні і тримай ім'я мого сина якнайдалі від свого й******о рота»
ММА
01 червня 14:14
Президент «Руха»: «Чому ми повинні грати за кордоном, якщо Зеленський залишається?»
Президент «Руха»: «Чому ми повинні грати за кордоном, якщо Зеленський залишається?»
Футбол Українська Прем'єр-ліга
01 червня 12:57
УАФ вимагає від росії відшкодувати вартість зруйнованої футбольної інфраструктури
УАФ вимагає від росії відшкодувати вартість зруйнованої футбольної інфраструктури
Футбол В Україні
25 травня 17:29
УАФ планує провести конгрес, де переоберуть Павелка
УАФ планує провести конгрес, де переоберуть Павелка
Футбол В Україні
24 травня 09:59

Новини: Футбол

«Барселона» вже домовилася про продаж свого нападника – визначилася сума трансферу
«Барселона» вже домовилася про продаж свого нападника – визначилася сума трансферу
Прімера
18:33
«Арсенал» отримає елітного центрального захисника і нічого не заплатить за нього
«Арсенал» отримає елітного центрального захисника і нічого не заплатить за нього
Англійська Прем'єр-ліга
18:24
Шевченко: «Я знаю, що наша збірна буде битися за перемогу. Ми з вами»
Шевченко: «Я знаю, що наша збірна буде битися за перемогу. Ми з вами»
Збірна України
17:57
Визначилися стартові склади України та Уельсу на матч відбору на чемпіонат світу
Визначилися стартові склади України та Уельсу на матч відбору на чемпіонат світу
Збірна України
17:43
Уельс - Україна. Фінал на виживання! Заряджай на нашу збірну!
Уельс - Україна. Фінал на виживання! Заряджай на нашу збірну!
17:28
Скрипник дав згоду стати головним тренером «Ворскли»
Скрипник дав згоду стати головним тренером «Ворскли»
Українська Прем'єр-ліга
17:17
Новий сезон УПЛ розпочнеться у серпні
Новий сезон УПЛ розпочнеться у серпні
Українська Прем'єр-ліга
16:55
Салах пообіцяв «Барселоні», що в 31 рік перейде до них вільним агентом
Салах пообіцяв «Барселоні», що в 31 рік перейде до них вільним агентом
Прімера
16:39
Бейл: «Я був в Києві, в Україні. А тепер бачу фото того, що там відбувається – і це розриває мені серце»
Бейл: «Я був в Києві, в Україні. А тепер бачу фото того, що там відбувається – і це розриває мені серце»
Збірна України
16:10
Всі новини

Популярні новини

Легенда збірної Шотландії - про поразку Україні: «Зінченко керував цим шоу»
Легенда збірної Шотландії - про поразку Україні: «Зінченко керував цим шоу»
Футбол Чемпіонат світу з футболу
02 червня 19:45
Польща в Лізі націй перемогла потенційного суперника збірної України
Польща в Лізі націй перемогла потенційного суперника збірної України
Футбол Ліга націй UEFA
01 червня 21:23
Невиразний фінал, але з приємним результатом для України. «Реал» виграв Лігу чемпіонів
Невиразний фінал, але з приємним результатом для України. «Реал» виграв Лігу чемпіонів
Футбол Ліга чемпіонов UEFA
29 травня 00:35
Тренер Джошуа: «Усик виглядає як серійний убивця»
Тренер Джошуа: «Усик виглядає як серійний убивця»
Бокс Професійний бокс
02 червня 12:04
«Хтось дуже «розумний» вирішив їхати через житомирську трасу». Олександр Долгополов розповів, як його дівчину з дитиною мало не вбили рашисти
Ексклюзив
«Хтось дуже «розумний» вирішив їхати через житомирську трасу». Олександр Долгополов розповів, як його дівчину з дитиною мало не вбили рашисти
Теніс ATP
02 червня 12:39
Петракова розривало зсередини. Емоції тренера збірної України після перемоги над Шотландією
Петракова розривало зсередини. Емоції тренера збірної України після перемоги над Шотландією
Футбол Збірна України
02 червня 09:31
Всі новини