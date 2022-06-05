Новий сезон УПЛ розпочнеться у серпні

Це рішення було прийняте спільно з Володимиром Зеленським

Президент УАФ Андрій Павелко назвав місяць, коли має стартувати новий сезон чемпіонату України. Про це він розповів Associated Press:

#QUOTE«Я говорив з нашим президентом Володимиром Зеленським про те, наскільки важливо відволікти людей футболом. Від дітей до старих – усі зосереджені на війні. Щодня вони отримують інформацію про загиблих, про наслідки війни.

Ми говорили про те, що футбол має дуже велику силу, щоб допомогти людям думати про майбутнє, тому що зараз люди, звичайно, не в доброму гуморі. Вони в найгіршому настрої. Ми говорили про те, як можливо, щоб футбол допоміг нам думати про майбутнє.

Тому ми разом з президентом прийняли рішення, що в серпні відновимо чемпіонат України. В Україні ми будемо грати на всіх рівнях: УПЛ, перша ліга, друга ліга, жіночий чемпіонат. На всіх рівнях ми розпочнемо у серпні. Рішення прийнято спільно з президентом України.

Я повідомив Чеферіну та Інфантіно, що ми відновимо чемпіонати під час воєнного стану в Україні, під бомбами. Ми розраховуємо на їхню підтримку. Ми обговорюємо деталі. Ми обговоримо з нашою військовою радою та урядом, як це безпечно все організувати».

Варто відзначити, що «Динамо» стартує в кваліфікації Ліги чемпіонів з другого кваліфікаційного раунду, матчі котрого заплановані на 19-20 та 26-27 липня.

Тим часом «Шахтар» займається продажем своїх легіонерів. Один з них має перейти в «Лаціо».