Головний тренер Барселони Ганс-Дітер Флік підбив підсумки матчу 1/8 фіналу Кубка Іспанії, у якому його команда обіграла Расинг Сантандер з рахунком 2:0.

Матч був важким. Атмосфера була чудова, суперник зіграв дуже якісно. У підсумку рахунок 2:0 — це головне. Команди з нижчих дивізіонів у Кубку грають сміливо, їм нічого втрачати, лише здобувати, і це добре помітно. За цим фантастично спостерігати, — наводить слова Фліка AS.

На попередній стадії турніру Барселона також перемогла з рахунком 2:0, здолавши Гвадалахару. Расинг, у свою чергу, на етапі 1/16 фіналу сенсаційно вибив з розіграшу Вільярреал, здобувши перемогу 2:1.

Барселона є чинним володарем Кубка Іспанії. У фіналі турніру сезону 2024/2025 каталонський клуб у додатковий час переграв мадридський Реал з рахунком 3:2.