Барселона обрала наступника Левандовського

Павло Василенко

Барселона шукає нового нападаючого. Журналіст Сіке Родрігес із Cadena Ser розповів, хто може замінити Роберта Левандовського через рік.

Останніми місяцями поляк був лідером атаки блауграни. Левандовський закінчив сезон з 42 голами та трьома результативними передачами у 52 іграх.

Контракт польського форварда діє до середини наступного року. Наразі немає жодних новин про те, що чемпіони Іспанії планують продовжити співпрацю з ветераном.

За даними іспанських ЗМІ, Левандовський має залишити Барселону через рік. Потім клуб піде за Хуліаном Альваресом з Атлетіко Мадрид.

«Президент каталонського клубу Жуан Лапорта відкрито говорить про можливий перехід Хуліана Альвареса до Барселони. Ідея полягає в тому, щоб підписати контракт з аргентинцем через рік, коли Левандовський покине клуб», – розповів Сіке Родрігес.

Трансфер Альвареса, звичайно, спричинить величезні витрати. Атлетіко купив його у Манчестер Сіті рік тому за 75 мільйонів євро. Transfermarkt зараз оцінює 25-річного гравця в 100 мільйонів євро.

Аргентинець зіграв за Атлетіко 54 матчі, забивши 29 м'ячів і віддавши сім результативних передач.