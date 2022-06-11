Xsport використовує файли cookie. Використовуючи наші послуги, ви погоджуєтеся з нашою політикою Cookie
ua
ru
Увійти на сайт
Забули пароль?
або зареєструватися зараз
Зараз в ефірі
17:25
Вертикальна межа. Художній фільм
17:35
Хокей. Ліга чемпіонів. Больцано - Фріск Аскер

Фонсека очолить екс-чемпіона Франції

Підписання контракту перебуває на завершальній стадії
Футбол Ліга 1
16:52
Фонсека очолить екс-чемпіона Франції
Паулу Фонсека / Фото - Record

Колишній тренер «Шахтаря» Паулу Фонсека очолить «Лілль». Про це в своєму твіттері повідомляє журналіст Фабріціо Романо.

За інформацією джерела, переговори про укладення контракту знаходяться на завершальній стадії. Залишилося обговорити окремі деталі. При цьому наголошується, що питання призначення португальця вирішене.

Фонсека вже рік провів без роботи. Останнім його клубом була «Рома», яку той покинув влітку 2021 року.

Раніше повідомлялося, що фахівцем цікавилися «Монако» і «Ліон».

Сергій Стаднюк
Рейтинг:
(Голосів: 0)

Теги

Паулу Фонсека Лілль

Коментарі 0

Увійти
Залишати коментарі на сайті дозволяється тільки при дотриманні правил.

Рейтинг букмекерів

Огляд
Огляд
Огляд
Огляд
Всі букмекери

Новини за тегами

Екс-тренер «Шахтаря» сьогодні може очолити французький клуб
Екс-тренер «Шахтаря» сьогодні може очолити французький клуб
Футбол Ліга 1
07 червня 19:55

Новини: Футбол

П'ятов завершив кар'єру в збірній, побивши унікальне досягнення Шовковського
П'ятов завершив кар'єру в збірній, побивши унікальне досягнення Шовковського
Ліга націй UEFA
18:10
Збірна України дотиснула та розгромила Вірменію. Поки що в Лізі націй без втрат
Збірна України дотиснула та розгромила Вірменію. Поки що в Лізі націй без втрат
Збірна України
17:57
Лужний не очікував, що Миколенко так швидко адаптується в «Евертоні»
Лужний не очікував, що Миколенко так швидко адаптується в «Евертоні»
Англійська Прем'єр-ліга
17:21
Фонсека очолить екс-чемпіона Франції
Фонсека очолить екс-чемпіона Франції
Ліга 1
16:52
Матч проти Вірменії став 50-м для Матвієнка за збірну України
Матч проти Вірменії став 50-м для Матвієнка за збірну України
Ліга націй UEFA
16:31
«Реал» виклав 100 мільйонів за майбутнє збірної Франції
«Реал» виклав 100 мільйонів за майбутнє збірної Франції
Прімера
16:10
Ярмоленко знову не зіграє за збірну України. Відомо про причину
Ярмоленко знову не зіграє за збірну України. Відомо про причину
Ліга націй UEFA
15:44
Ярмоленко в запасі й останній вихід П'ятова. Склади на матч Україна – Вірменія
Ярмоленко в запасі й останній вихід П'ятова. Склади на матч Україна – Вірменія
Збірна України
14:45
Леоненко: «Пішов би працювати в «Динамо», якби дозволили говорити те, що я думаю»
Леоненко: «Пішов би працювати в «Динамо», якби дозволили говорити те, що я думаю»
Українська Прем'єр-ліга
10:59
Всі новини

Популярні новини

Сльози Яремчука. Гравці збірної України, незважаючи на поразку, підійшли до фанатів і подякували їм
Сльози Яремчука. Гравці збірної України, незважаючи на поразку, підійшли до фанатів і подякували їм
Футбол Збірна України
05 червня 22:07
3
Президент Skate Canada: «росія порушила Олімпійське перемир'я, російські спортсмени публічно висловили свою підтримку путину і війні»
Президент Skate Canada: «росія порушила Олімпійське перемир'я, російські спортсмени публічно висловили свою підтримку путину і війні»
Фігурне катання
06 червня 21:50
Колишній гравець збірної України служить в ЗСУ. Контузило під час обстрілу, потрапив в госпіталь і готується повертатися на фронт
Ексклюзив
Колишній гравець збірної України служить в ЗСУ. Контузило під час обстрілу, потрапив в госпіталь і готується повертатися на фронт
Хокей Хокей в Європі
10 червня 18:16
Гол Циганкова нагадав страждання росії. Україна резервним складом обіграла Ірландію
Гол Циганкова нагадав страждання росії. Україна резервним складом обіграла Ірландію
Футбол Ліга націй UEFA
08 червня 23:46
Популярний ринг-анонсер: «У Усика зашкалює впевненість. Зараз він б'ється за щось більше, ніж титули»
Популярний ринг-анонсер: «У Усика зашкалює впевненість. Зараз він б'ється за щось більше, ніж титули»
Бокс Професійний бокс
05 червня 08:50
Рефері матчу Лаос наважився підійти до Зінченка втішати його після гри
Рефері матчу Лаос наважився підійти до Зінченка втішати його після гри
Футбол Збірна України
05 червня 21:42
Всі новини