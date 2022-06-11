Фонсека очолить екс-чемпіона Франції

Підписання контракту перебуває на завершальній стадії

Паулу Фонсека / Фото - Record

Колишній тренер «Шахтаря» Паулу Фонсека очолить «Лілль». Про це в своєму твіттері повідомляє журналіст Фабріціо Романо.

За інформацією джерела, переговори про укладення контракту знаходяться на завершальній стадії. Залишилося обговорити окремі деталі. При цьому наголошується, що питання призначення португальця вирішене.

Фонсека вже рік провів без роботи. Останнім його клубом була «Рома», яку той покинув влітку 2021 року.

Раніше повідомлялося, що фахівцем цікавилися «Монако» і «Ліон».