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Фонсека: «Сподіваюся, що ситуація в Україні вирішиться якомога швидше»

У екс-тренера «Шахтаря» дружина і син – українці
Футбол Футбол в Європі
07:49
Фонсека: «Сподіваюся, що ситуація в Україні вирішиться якомога швидше»

Новий головний тренер «Лилля» Паулу Фонсека висловився про війну в Україні. його цитує RMC Sport.

«Звичайно, коли є така ситуація, як в Україні, ви можете змінити те, як ви дивитеся на життя, змінити вашу думку про важливість певних речей. Іноді ви навіть не замислюєтеся про це.

Коли я був в Києві, там була важка ситуація. Війна вже почалася. Але те, що я пережив там – це нічого в порівнянні з тим, від чого люди страждають там зараз кожен день.

Моя дружина – українка, мій син – українець. Важко дивитися, що там відбувається. Сподіваюся, що ця ситуація вирішиться якомога швидше, тому що людям в Україні важко »

Нагадаємо, Фонсека став тренером «Лилля» після річної перерви від роботи.

Петро Приходько
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Теги

Пауло Фонсека Шахтар Донецьк Лілль

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