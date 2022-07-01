Фонсека: «Сподіваюся, що ситуація в Україні вирішиться якомога швидше»

Новий головний тренер «Лилля» Паулу Фонсека висловився про війну в Україні. його цитує RMC Sport.

Коли я був в Києві, там була важка ситуація. Війна вже почалася. Але те, що я пережив там – це нічого в порівнянні з тим, від чого люди страждають там зараз кожен день.

Моя дружина – українка, мій син – українець. Важко дивитися, що там відбувається. Сподіваюся, що ця ситуація вирішиться якомога швидше, тому що людям в Україні важко »