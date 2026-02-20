Фонсека виніс вердикт Яремчуку: «Саме цього нам бракувало»
Фахівець зробив заяву щодо українця
близько 11 годин тому
Головний тренер Ліона Паулу Фонсека охарактеризував форварда французької команди Романа Яремчука.
«У нас є хороший нападник. Він показав цього тижня, що може бути важливим гравцем для нас. Яремчук володіє багатьма цінними якостями для команди.
Коли у тебе є справжній нападник, ти можеш грати по-різному. У багатьох матчах важливо мати такого гравця, як він.
Він технічно сильний гравець, з гарним завершенням атак ногами та головою. Саме цього нам бракувало: нападника, здатного діяти в штрафному майданчику, як Роман Яремчук», – цитує Фонсеку клубна пресслужба.
Орендна угода щодо Яремчука між Олімпіакосом і Ліоном розрахована до 30 червня 2026 року і обійшлася французькому клубу в 1,5 мільйона євро. За його умовами права на українця зрештою можна буде викупити за п'ять мільйонів євро.
Ліон наразі посідає третє місце в чемпіонаті з 45 очками в 22 матчах.
22 лютого о 21:45 команда португальського головного тренера Пауло Фонсеки на виїзді зіграє проти Страсбура.