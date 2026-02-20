Головний тренер Ліона Паулу Фонсека охарактеризував форварда французької команди Романа Яремчука.

«У нас є хороший нападник. Він показав цього тижня, що може бути важливим гравцем для нас. Яремчук володіє багатьма цінними якостями для команди.

Коли у тебе є справжній нападник, ти можеш грати по-різному. У багатьох матчах важливо мати такого гравця, як він.

Він технічно сильний гравець, з гарним завершенням атак ногами та головою. Саме цього нам бракувало: нападника, здатного діяти в штрафному майданчику, як Роман Яремчук», – цитує Фонсеку клубна пресслужба.