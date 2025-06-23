Півзахисник Кривбаса Єгор Твердохліб розповів про зміни в команді та поділився враженнями від роботи з новим головним тренером Патріком ван Леувеном. Слова футболіста передає пресслужба клубу.

Ми вже зібралися, провели перше тренування. Все на позитиві. Можна сказати, формуємо нову команду і будемо разом плідно готуватись до старту нового чемпіонату. А що буде в чемпіонаті – побачимо. Готуватимемось на сто відсотків.

Думаю, що всі хлопці, як і я, скучили за тренуваннями, за самим процесом. Класно знову вийти на поле і провести перше тренування – воно завжди емоційне. Будемо готуватись далі. Звісно, скучив за футболом, за тренувальним процесом. Відпустка саме для того, щоб психологічно перезавантажитися, набратись позитивних емоцій і з новими силами розпочати тренування, увійти в чемпіонат.

Ми ближче познайомимось з ван Леувеном під час тренувального процесу. Сам тренер скаже нам, який стиль і гру він хоче бачити. Зараз це важко сказати, адже ми формуємо нову команду і вже в процесі будемо розуміти, куди рухатись.

Цілі – вигравати, намагатися перемагати в кожному матчі та забивати. Цілі ті самі, що й у минулому чемпіонаті: прогресувати, не зменшувати обертів і рухатися тільки вперед.