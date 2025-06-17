Гагарін залишив Кривбас
Клуб подякував віцепрезиденту за п’ять років роботи
42 хвилини тому
Футбольний клуб Кривбас висловив щиру подяку Артему Гагаріну, який завершив свою роботу на посаді віцепрезидента. Упродовж п’яти років він був невід'ємною частиною відродження клубу, став ініціатором багатьох проектів і залишив вагомий слід в історії сучасного Кривбасу.
Президент клубу Костянтин Караманіц поділився теплими словами подяки на адресу Артема Гагаріна і прокоментував причини звільнення його звільнення:
Хочу щиро подякувати Артему Сергійовичу за все, що він зробив для нашого Клубу. Він був не просто віцепрезидентом, а людиною, яка справді жила цією справою і вкладала в неї частину себе. Ми разом пройшли багато складних і важливих моментів – і я це дуже ціную. Зараз Кривбас переходить у нову фазу, змінюється структура, формат роботи, і ці зміни диктують нові непрості рішення.
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