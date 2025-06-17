Футбольний клуб Кривбас висловив щиру подяку Артему Гагаріну, який завершив свою роботу на посаді віцепрезидента. Упродовж п’яти років він був невід'ємною частиною відродження клубу, став ініціатором багатьох проектів і залишив вагомий слід в історії сучасного Кривбасу.

Президент клубу Костянтин Караманіц поділився теплими словами подяки на адресу Артема Гагаріна і прокоментував причини звільнення його звільнення: