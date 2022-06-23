Форвард «Дніпра-1», що не зіграв жодного разу за клуб, продовжить виступи в Польщі

Іспанець після початку повномасштабної війни грав у оренді за «Ягеллонію»

Марк Гуаль / Фото - СК Дніпро-1

Нападник «Дніпра - 1» Марк Гуаль після початку повномасштабної війни відправився в оренду в «Ягеллонію». Іспанець продовжить виступати за польський клуб.

Форвард буде грати за команду до кінця наступного сезону. Чинний контракт гравця розрахований до 2024 року.

26-річний Гуаль перейшов в український клуб взимку 2022 року. Через вторгнення рф, іспанець не зіграв за команду жодного офіційного матчу.

Раніше повідомлялося, що півзахисник «Дніпра - 1» Єгор Ярмолюк отримав робочу візу в Британії.