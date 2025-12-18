Сергій Разумовський

Румунський нападник київського Динамо Владіслав Бленуце, найімовірніше, не зможе змінити клуб у найближче трансферне вікно. Про це повідомляє Golazo з посиланням на неназване джерело в Румунській федерації футболу.

Причина пов’язана з регламентними обмеженнями ФІФА. У серпні Бленуце взяв участь в одному матчі третьої румунської ліги у складі Університаті 1948. Таким чином, у поточному сезоні він уже має офіційні виступи за два професійні клуби, а правила ФІФА не дозволяють протягом одного сезону грати за більшу кількість команд.

При цьому в румунському інформаційному полі звучав аргумент, що матчі можуть бути анульовані через виключення клубу зі змагань до завершення сезону – саме такий сценарій, за даними джерела, стався з попереднім клубом гравця. Дійсно, відповідно до ROAF, у подібних випадках результати матчів команди скасовуються. Однак це правило, як уточнюється, стосується насамперед турнірних показників – таблиці, рейтингових даних тощо. Для індивідуальної статистики футболістів ці поєдинки не зникають і продовжують враховуватися, що й зберігає чинність обмеження щодо кількості клубів за сезон.

Водночас повністю питання ще не закрите. У Бленуце залишається лише мінімальний шанс на перехід, зокрема до бухарестського Динамо, яке проявляє інтерес до нападника, але це можливо лише в разі, якщо офіційна позиція ФІФА виявиться іншою, ніж та, яку озвучило неназване джерело в РФФ.

Інше джерело вказувало, що Динамо вирішило не продавати Бленуце взимку. Сам румун не поїхав з командою на матч заключного туру загального етапу Ліги конференцій.

