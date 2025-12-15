Київське Динамо визначилося з майбутнім румунського нападника Владіслава Бленуце. За інформацією TransferFeed, клуб планує зберегти форварда у складі на другу половину сезону та не розглядає його відхід узимку.

Змінити рішення керівництво може лише при надходженні пропозиції близько двох мільйонів євро. Наразі Бленуце втрачає конкуренцію за місце в основному складі і у восьми з останніх десяти матчів він так і не з'явився на полі.

Цього сезону нападник зіграв десять матчів, забивши один гол. Раніше навколо гравця спалахнув скандал через репости проросійського контенту в TikTok.

Контракт Бленуце з Динамо діє до 30 червня 2030 року, а ринкова вартість оцінюється Transfermarkt у два мільйони євро.

