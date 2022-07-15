Форвард «Динамо» відправиться в оренду в «Чорноморець»

Русин буде працювати з Григорчуком

Нападник« Динамо » Назарій Русин відправиться в оренду в « Чорноморець », повідомив журналіст Ігор Циганик в шоу « Циганик лайв ».

За його інформацією, взимку « Чорноморець » підписав орендну угоду з Русиним на півтора року, але кожні півроку « Динамо » має вирішувати, чи повернути форварда в команду.

Повідомляється, що « Динамо » не перешкоджатиме грі Русина в « Чорноморці », тим більше сам гравець хотів би залишитися в Одесі.

Першу половину минулого сезону Русин провів в « Дніпрі-1 », забив 1 м'яч в 8 матчах.

Нагадаємо, незабаром « Динамо » зустрінеться з « Фенербахче » в Лізі чемпіонів.