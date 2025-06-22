Нападник київського Динамо та збірної Панами Едуардо Герреро порівняв свої виступи в клубі та національній команді. Слова форварда передає RPC.

Я помічаю, що використовую свій шанс по максимуму. Звісно, дуже складно приїжджати із клубу, де не маєш так багато ігрового часу, але я дуже вдячний тренеру за надані можливості.

Коли ти у клубі – це одне, але коли потрапляєш у збірну, де викликають 26 гравців, усі хочуть показати себе якнайкраще, щоб отримати шанс у наступному виклику, можливо, мати трохи більше ігрових хвилин – цього хоче кожен футболіст. Конкуренція здорова, я задоволений собою і також радий за Томаша. Я говорив з ним, щоб він заспокоївся, і радий, що він використовує свій шанс.

Наша мета зараз — вийти з групи. Як ми вже казали перед першим матчем, ми не зосереджувалися на тому, щоб забити багато голів. Головне — перемога. Команда сконцентрована і готується до наступних матчів.