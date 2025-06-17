Сергій Стаднюк

У ніч на 17 червня збірна Панами розпочала виступи на Золотому кубку КОНКАКАФ, що проходить у США. У стартовому матчі групи С команда впевнено переграла Гваделупу з рахунком 5:2, забивши чотири м'ячі ще до 22-ї хвилини поєдинку. Один із голів, з пенальті, оформив нападник Динамо Едуардо Герреро.

Ця зустріч стала ювілейною 20-ю для представника киян у футболці національної команди. Тепер на його рахунку три забиті м'ячі. Форвард провів на полі 67 хвилин і був замінений на Томаша Родрігеса.

До вашої уваги огляд матчу і відео голу Герреро.

Наступний матч Панама зіграє проти збірної Гватемали в ніч на 21 червня. Початок – о 5:00 за київським часом.

Золотий кубок КОНКАКАФ. Груповий етап, перший тур

Панама – Гваделупа 5:2

Голи: Крістіан Мартінес, 6, Ісмаель Діас, 13, 17 Ісмаель Діас, Едуардо Герреро, 22 (пен.), Томаш Родрігес, 90+2 – Леборнь, 29, Флоріан Давид, 71 (пен.)

Панама: Москера, Корнехо (Девіс 67), Мурільйо, Андраде, Ескобар, Гарві, Годой (Кордоба 67), Родрігес (Яніс 88), Діас, Мартінес (Гріффіт 77), Едуардо Герреро (Томаш Родрігес 67)

Гваделупа: Коньяр, Русійон (Сенневіль 81), Масон (Moco 46), Сантіні, Каваре, Барон, Кадіу, Фатон (Давид 62), Плюмен (Сольве 46), Леборнь, Амброз (Мірваль 62)

Попередження: Андрес Андраде (76)

Раніше інший нападник Динамо Владислав Ванат був визнаний найкращим гравцем матчу Фінляндія – Україна на молодіжному Євро-2025 завдяки своєму голу.