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Форвард «Динамо» заявив, що команда має бути на іншому місці в УПЛ

Кияни лише ближче до зимової перерви піднялися до трійки лідерів
Футбол Українська Прем'єр-ліга
02 грудня 15:59
Форвард «Динамо» заявив, що команда має бути на іншому місці в УПЛ
Владислав Ванат / Фото - ФК Динамо Київ

Нападник «Динамо» Владислав Ванат після перемоги над «Металістом» (3:0) негативно оцінив першу половину сезону для команди.

– Як ці пів сезону пройшли для вас і команди?

– Всі розуміють і бачать, що це не те місце, на якому ми маємо бути. У цілому, результат негативний, але треба все виправляти наступного року.

– Чи є вже якісь плани на зимову підготовку?

– Ну в нас будуть збори в Туреччині. Пізніше нам скажуть все детальніше.

Раніше лідер «Динамо» заявив, що незважаючи на війну, не покине Україну під час відпустки.

Джерело: Динамоманія Сергій Стаднюк
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Теги

Владислав Ванат Динамо Київ Металіст

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