«Зоря» з тривогою та зникненням світла зіграла внічию з «Колосом» та відпустила «Динамо»
Форвард «Динамо» заявив, що команда має бути на іншому місці в УПЛ
Кияни лише ближче до зимової перерви піднялися до трійки лідерів
02 грудня 15:59
Владислав Ванат / Фото - ФК Динамо Київ
Нападник «Динамо» Владислав Ванат після перемоги над «Металістом» (3:0) негативно оцінив першу половину сезону для команди.
– Як ці пів сезону пройшли для вас і команди?
– Всі розуміють і бачать, що це не те місце, на якому ми маємо бути. У цілому, результат негативний, але треба все виправляти наступного року.
– Чи є вже якісь плани на зимову підготовку?
– Ну в нас будуть збори в Туреччині. Пізніше нам скажуть все детальніше.
Раніше лідер «Динамо» заявив, що незважаючи на війну, не покине Україну під час відпустки.
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