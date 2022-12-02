Форвард «Динамо» заявив, що команда має бути на іншому місці в УПЛ

Владислав Ванат / Фото - ФК Динамо Київ

Нападник «Динамо» Владислав Ванат після перемоги над «Металістом» (3:0) негативно оцінив першу половину сезону для команди.

– Як ці пів сезону пройшли для вас і команди?

– Всі розуміють і бачать, що це не те місце, на якому ми маємо бути. У цілому, результат негативний, але треба все виправляти наступного року.

– Чи є вже якісь плани на зимову підготовку?

– Ну в нас будуть збори в Туреччині. Пізніше нам скажуть все детальніше.