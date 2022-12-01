Тренер «Металіста» – про 0:3 з «Динамо»: «Напевно, хлопці психологічно надломилися»
Лідер «Динамо», незважаючи на війну, не покине Україну під час відпустки
Про це повідомив сам футболіст
01 грудня 15:57
Віталій Буяльський / Фото - ФК Динамо Київ
Півзахисник «Динамо» Віталій Буяльський після заключного матчу в 2022 році проти «Металіста» (3:0) заявив, що проведе всю відпустку в Києві.
- Сьогодні був заключний матч першої частини сезону, які ваші плани на найближчий час?
- Усю відпустку проведу у Києві. А також, можливо, на свята поїдемо до батьків у Калинівку.
Нагадаємо, голкіпер «Динамо» Георгій Бущан провів ювілейний сухий матч за клуб.
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