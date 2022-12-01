Лідер «Динамо», незважаючи на війну, не покине Україну під час відпустки

Віталій Буяльський / Фото - ФК Динамо Київ

Півзахисник «Динамо» Віталій Буяльський після заключного матчу в 2022 році проти «Металіста» (3:0) заявив, що проведе всю відпустку в Києві.

- Сьогодні був заключний матч першої частини сезону, які ваші плани на найближчий час?

- Усю відпустку проведу у Києві. А також, можливо, на свята поїдемо до батьків у Калинівку.