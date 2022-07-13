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Форвард «Фенербахче»: «Динамо» добре грає, це складний суперник»

Один з лідерів команди прокоментував майбутнє протистояння
Футбол Ліга чемпіонов UEFA
12:50
Форвард «Фенербахче»: «Динамо» добре грає, це складний суперник»
Сердар Дурсун / Фото - Fanatik

Нападник «Фенербахче» Сердар Дурсун поділився очікуваннями від протистояння другого раунду кваліфікації Ліги чемпіонів з «Динамо». Слова футболіста передає прес-служба клубу.

Звісно, це дуже важливо, вболівальники «Фенербахче» скучили за Лігою чемпіонів. Сподіваюсь, ми добре підготуємось та матимемо хороший план на гру 20 липня. Це важливо і для Туреччини, і для «Фенербахче».

«Динамо» добре грає, це – складний суперник. Я сподіваюсь на краще, що ми зіграємо та пройдемо далі.

«Фенербахче» посилив атакувальну лінію перед протистоянням з «Динамо».

Сергій Стаднюк
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Теги

Фенербахче (футбол) Динамо Київ

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