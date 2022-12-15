Два ключових гравця збірної Франції серйозно захворіли перед грою з Марокко
Форвард Франції: «Вийти в фінал ЧС – мрія дитинства»
Коло-Муані забив в півфіналі
Форвард збірної Франції Рандаль Коло-Муані оцінив L’Equipe перемогу над Марокко (2:0) і вихід у фінал ЧС-2022.
«Це мрія дитинства, я все ще ніби сплю. Чи можемо пишатися собою. Ми сильно зіграли в обороні і забили другий гол, щоб завершити матч.
Нам потрібно залишитися самим собою. Ми – згуртована команда, думаю, все вдасться».
Він забив першим же дотиком після виходу на заміну.
Фінал з Аргентиною відбудеться 18 грудня.
Коментарі 0