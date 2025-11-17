Нападник збірної Ісландії Бриньольфюр Віллюмссон прокоментував поразку своєї команди від України з рахунком 0:2 у матчі кваліфікації до чемпіонату світу 2026 року.

Просто розчарування. Ми добре грали і змогли зберегти свої ворота сухими до перерви, а в другому таймі мали власні моменти. Дуже прикро, коли м’яч не залітає у ворота, а потім ми пропускаємо гол буквально у себе під носом.

Я дуже вдячний за надану можливість вийти у стартовому складі й намагався максимально її використати. У мене був один хороший шанс, і було б непогано забити. Приємно грати в такому матчі, але результат засмучує.

Це просто роздратування і розчарування, але потрібно підняти голову, рухатися далі і спробувати потрапити на наступний великий турнір. Ми повинні винести з цього урок — це єдине, що можемо зробити. Сьогодні ми засмучені, але потрібно просто рухатися вперед, хлопці повернуться до своїх клубів, і тоді ми будемо готові до наступного міжнародного турніру.

Я вважаю, що в першому таймі ми грали чудово; боротьба була рівною, і на полі точилася запекла боротьба за позиції. Потім вони почали тиснути на нас, тому що їм був потрібен гол, а нам — ні. Ми просто намагалися захистити свої ворота, і тоді їм якимось чином вдалося забити.

Ми теж могли забити. Гуллі зробив відмінний удар головою, який український воротар блискуче врятував, тож результат міг бути іншим — передає слова Віллюмссона mbi.is.