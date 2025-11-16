Павло Василенко

У матчі відбору на чемпіонат світу-2026 збірна України у Варшаві приймала команду Ісландії. Зустріч завершилася перемогою господарів з рахунком 2:0.

У першому таймі синьо-жовті володіли ініціативою, але свої моменти не реалізували. На 24-й хвилині Віктор Циганков пробив метрів з 18-ти, але м’яч влучив у поперечину воріт гостей.

У другому таймі команди мали по декілька моментів, але щастя посміхнулося українцям. На 83-й хвилині Олександр Зубков ударом головою вразив ціль після подачі з кутового, а в компенсований час Олексій Гуцуляк зробив рахунок 2:0.

Таким чином, збірна України фінішували на другому місці в групі D з 10 очками і вийшла в плей-оф за вихід на ЧС-2026. Ісландія зайняла третю позицію, набравши сім очок.

Команда Сергія Реброва дізнається свого суперника 20 листопада, коли відбудеться жеребкування.

Відбір ЧС-2026, 6-й тур

Група D

Україна – Ісландія – 2:0

Голи: Зубков, 83, Гуцуляк, 90+3.