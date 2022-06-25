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Форвард «Реала» може посилити суперника «Динамо»

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Футбол Футбол в Європі
11:12
Форвард «Реала» може посилити суперника «Динамо»

Нападаючий «Реала» Маріано Діас може перейти в «Фенербахче», повідомляє As.

За інформацією джерела, 28 - річний гравець не потрібен Карло Анчелотті, «Реал» не перешкоджатиме його відходу.

У минулому сезоні Приклади Діас провів 9 матчів, забив 1 м'яч і зробив 1 асист.

Нагадаємо, в кінці липня «Фенербахче» зіграє з «Динамо» у 2 - м кваліфікаційному раунді Ліги чемпіонів.

Раніше повідомлялося, що «Фенербахче» хоче придбати російського форварда Артема Дзюба.

Петро Приходько
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Теги

Маріано Діас Реал Мадрид (футбол) Фенербахче (футбол)

Коментарі 1

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25 червня 2022р. 12:02
Не  пугайте  и  не  злите  Динамо. У  нас, слава  Богу, есть   все  необходимое  для  победы  в  противостоянии. Нужен настрой   и  свой  стиль победителя... А  вот  понты,  как  и самоуверенность  надо исключать.
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