«Інтер» спробує переманити захисника «Фенербахче» перед матчем з «Динамо»
Форвард «Реала» може посилити суперника «Динамо»
Маріано Діас опиниться у Туреччині?
11:12
Нападаючий «Реала» Маріано Діас може перейти в «Фенербахче», повідомляє As.
За інформацією джерела, 28 - річний гравець не потрібен Карло Анчелотті, «Реал» не перешкоджатиме його відходу.
У минулому сезоні Приклади Діас провів 9 матчів, забив 1 м'яч і зробив 1 асист.
Нагадаємо, в кінці липня «Фенербахче» зіграє з «Динамо» у 2 - м кваліфікаційному раунді Ліги чемпіонів.
Раніше повідомлялося, що «Фенербахче» хоче придбати російського форварда Артема Дзюба.
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