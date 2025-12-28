Нападник донецького Шахтаря Кауан Еліас поділився подробицями своєї адаптації у новому клубі, до якого він перебрався на початку року з Флуміненсе за 17 мільйонів євро.

«Із першого дня в команді відчув спільну мову з Марлоном Гомесом. Не можу сказати достеменно чому, проте так якось склалося історично, також він дуже багато мені допомагав, коли я прийшов сюди. Його підтримка тоді була дуже важливою, і я її відчув з першого дня свого перебування в команді.

Лассіна Траоре — він теж дуже багато мені допоміг. Артем Бондаренко, Валерій Бондар також дуже чудовий хлопчина, допоміг мені багато. Коля Матвієнко на засадах капітана, авжеж.

Насправді всі тою чи іншою мірою мені допомагали, були відкритими, дружніми. Усі були відкриті до діалогу, і за це я їм безмежно вдячний», — заявив бразильський виконавець для клубної пресслужби.