Тоттенгем у виїзному матчі другого туру загального етапу Ліги чемпіонів зіграв унічию з норвезьким Буде-Глімт – 2:2.

Ліга чемпіонів. Загальний етап. 2-й тур

Буде-Глімт – Тоттенгем 2:2 (Хьоге 53, 66 – ван де Вен 68, Гундерсен 89 авт)

Головний тренер лондонців Томас Франк після поєдинку оцінив результат та відзначив бійцівські якості своєї команди.

– Позитивний момент – це наш характер. Ми залишалися у грі, продовжували боротися і це принесло нам солідну нічию на виїзді. Якщо програєш 0:2 у Лізі чемпіонів проти такої сильної команди, а потім здобуваєш одне очко – мене це влаштовує.

У першому таймі суперник був сильнішим за нас, це було очевидно. Вони чудово виконують свою роботу, тренер прекрасно підготував команду. Але коли рахунок став 2:0, ми почали грати краще за суперника і залишалися кращими на полі до фінального свистка, – сказав Томас Франк в інтерв’ю офіційному сайту УЄФА.