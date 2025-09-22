За українським півзахисником Брентфорда Єгором Ярмолюком спостерігають два гранди Англійської Прем'єр-ліги, інформує TEAMTalk.

За даними джерела, інтерес до футболіста виявляють Манчестер Юнайтед та Тоттенхем. Особливо наполегливо стежить за Ярмолюком лондонський клуб, де головний тренер Томас Франк добре знайомий із можливостями гравця зі спільної роботи у Брентфорді.

Вартість потенційного трансферу оцінюється приблизно в 30 мільйонів фунтів. При цьому очікується, що перехід стане можливим лише влітку 2026 року, оскільки Брентфорд не має наміру відпускати хавбека протягом сезону.

У поточній кампанії 2025/26 Ярмолюк провів за Брентфорд сім матчів у всіх турнірах, допоки не відзначившись результативними діями.

