Головний тренер Тоттенгема Томас Франк висловився після поразки своєї команди у матчі 26-го туру англійської Прем’єр-ліги проти Ньюкасла. Лондонці поступилися з рахунком 1:2 на власному полі.

Я розумію розчарування вболівальників. Ми опинилися в ситуації, у якій не хотіли б бути, і ми дуже наполегливо працюємо день і ніч, щоб її змінити. Я також думаю, що ця ситуація, справедливо сказати, триває вже майже два роки, і це було наприкінці минулого сезону — очевидно, що нам важко поєднувати європейські турніри та Прем’єр-лігу. Це те, чого мені, команді, клубу, гравцям потрібно навчитися, щоб покращити нашу фізичну та психологічну підготовку для вирішення цієї проблеми.

Частково це, звісно, пов’язано з 11 або 10 травмами плюс дискваліфікація, плюс ще одна сьогодні, що, звичайно, не допомагає в такій ситуації. Потім ми зустрічаємося з Ньюкаслом, який останнім часом переживає певні труднощі, подивіться, що вони показують на полі порівняно з тим, що робили в останні три роки. Думаю, справедливо сказати, що для нас це зовсім інше. Думаю, Ньюкасл був кращим у першому таймі. Ми дуже добре повернулися в гру. Потім, думаю, це стало своєрідним символом нашого сезону: у нас був перехід в атаку, потім ми зробили неточну передачу і погано оборонялися, що призвело до 1:2, — наводить слова Франка офіційний сайт клубу.