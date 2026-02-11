Павло Василенко

Гравці Челсі серйозно розчарували власних уболівальників, втративши перемогу над Лідсом у матчі, який здавалося вже був у їхніх руках. Команда Ліама Росеньйора вела 2:0, але дозволила супернику, що бореться за виживання, відігратися – 2:2.

Лондонці підходили до поєдинку на хвилі успіху, маючи серію з чотирьох перемог поспіль, і вважалися беззаперечними фаворитами. Початок матчу лише підтвердив ці очікування. На 24-й хвилині Жоау Педру відкрив рахунок після тонкої передачі Коула Палмера. Після перерви дует знову спрацював, але вже з іншими ролями: Педру заробив пенальті, а Палмер холоднокровно реалізував його на 58-й хвилині.

Здавалося, що матч завершений, однак Челсі раптово втратив контроль. На 67-й хвилині Лукас Нмеча скоротив відставання з одинадцятиметрової позначки, а вже за шість хвилин Ноа Окафор зрівняв рахунок, шокувавши «Стемфорд Брідж».

Фінальні хвилини стали справжньою драмою. На 95-й хвилині Палмер мав шанс стати героєм зустрічі, але сенсаційно не влучив у порожні ворота з кількох метрів. Саме цей момент остаточно закарбував відчуття змарнованої перемоги.

Нічия стала серйозним ударом по амбіціях Челсі у боротьбі за місце в Лізі чемпіонів, тоді як Лідс здобув надзвичайно важливе очко в битві за збереження прописки в Англійській Прем’єр-лізі.

Лондонська команда посідає п’яте місце в турнірній таблиці з 44 очками, а Лідс – 15-те (30 балів).

АПЛ, 26-й тур

Челсі – Лідс – 2:2

Голи: Педро, 24, Палмер, 68 (пенальті) – Нмеча, 67 (пенальті), Окафор, 73