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Французький клуб включиться у боротьбу з «Фулгемом» за Соломона

Повідомлялося, що переговори «Шахтаря» з представником АПЛ просунулися
Футбол Українська Прем'єр-ліга
21:21
Французький клуб включиться у боротьбу з «Фулгемом» за Соломона
Манор Соломон / Фото - ФК Шахтар

Вінгер «Шахтаря» Манор Соломон увійшов до сфери інтересів «Ніцци». Про це повідомляє Le10sport.

За інформацією джерела, французький клуб має намір включитися в боротьбу за ізраїльтянина з «Фулгемом». Новачок АПЛ називався основним претендентом на футболіста.

Раніше повідомлялося, що переговори «гірників» з «Фулгемом» перебували на просунутій стадії. У числі претендентів на нього також фігурували «Арсенал», «Астон Вілла» й «Евертон».

Соломон провів за «Шахтар» 106 матчів у всіх турнірах. У них йому вдалося відзначитися 22 голами і 9 результативними передачами.

Сергій Стаднюк
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Теги

Шахтар Донецьк Манор Соломон Ніцца Фулхем

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