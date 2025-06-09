Фуенте – про поразку в фіналі Ліги націй: «У футболі немає справедливості»

Головний тренер збірної Іспанії Луїс де ла Фуенте зробив детальний аналіз поразки у фіналі Ліги націй проти Португалії (2:2; 3:5 – пен.). Слова фахівця передає пресслужба УЄФА.

Дрібниці справді мають значення, і це була, на мою думку, дуже рівна гра. Але ближче до кінця додаткового часу мені здалося, що ми зробили достатньо, аби уникнути пенальті. На жаль, їх вирішальний удар виявився трохи точнішим, і вони щільно перемогли у серії.

Я хотів підкреслити те, чого вони досягли, і висловити гордість, яку ми відчуваємо, працюючи з ними щодня. Ми маємо й надалі рухатися цим шляхом. Я впевнений, що в майбутньому ми здобудемо великі перемоги. Неможливо вигравати завжди, але важливо бути там – і ця команда завжди готова бути там.

Голкіпер вгадав, куди він битиме. Не всі гравці хочуть виконувати пенальті – але всі мої погодились. Альваро – справжній чемпіон, і мені дуже шкода, що він не забив, але все гаразд.

Гравці португальської збірної сказали, що ми були найсильнішою командою, з якою вони зустрічалися, але й ми протистояли чудовій команді. Ми хотіли діяти першим номером, і якби не пропустили другий м’яч, можливо, зараз говорили б про інше. Обидві команди показали високий рівень. У футболі немає справедливості чи несправедливості – потрібно реалізовувати пенальті. Потрібно вигравати гру. Сьогодні Португалія була великою командою.

Я не думаю, що ми погано користувалися м’ячем або що нам бракувало ефективності – ми мали чудові комбінації, моменти, гарні відрізки гри. Ми показали велике прагнення до перемоги, і просто доводиться прийняти, що цього вечора виграли не ми.

Ми зробили все, щоб перемогти. Коли ми забивали, Португалія одразу відповідала. Вони були холоднокровні перед воротами. У будь-якому разі я пишаюся своєю командою та її самовіддачею.

Мені подобається, що ми завжди боремось за перемогу – важливо цінувати такий успіх, навіть якщо не вдається досягти остаточної мети. Щоб бути тут, потрібно все робити правильно – Португалія це зробила, але ми теж були гідні перемоги.