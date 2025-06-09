Головний тренер збірної Португалії Роберто Мартінес зазначив, що розвиток команди за його роботи призвів до перемоги у фіналі Ліги націй проти Іспанії (2:2; 5:3 – пен.). Слова фахівця передає пресслужба УЄФА.

Ми змогли зростати по ходу гри, і я вважаю, що ми заслужили перемогу в Лізі націй. Важливо мати більше, ніж 11 гравців, адже це був фізично важкий матч. Ми не могли просто намагатися відібрати м’яч, не розуміючи як, і відкривати простори для Іспанії. Поступово ми показали, що маємо чітке бачення, як створювати небезпеку та забивати. Гравці, які вийшли на заміну, зробили свій внесок у фінальний результат.

Коли ти працюєш понад 30 матчів, починаєш бачити впевненість, стійкість, довіру та якість. Якість у поєднанні з цими цінностями допомагає здобувати трофеї. У нас не просто команда – у нас 16–17 гравців одного рівня, і як тренер я маю багато варіантів та можу змінювати концепції. Це вже інша команда, ніж на початку: ми маємо більше характеру та впевненості.

Найважливіше – це команда і її щоденна відданість справі. Також капітан має величезне значення. Гравець із його досвідом є визначальним для наших цінностей і характеру. Іспанія двічі виходила вперед, але капітан мав досвід, ми скористалися цим і його силою – і показали, що готові до перемоги.