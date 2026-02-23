Павло Василенко

Казка збірної Кюрасао, яка ще донедавна захоплювала увесь футбольний світ, несподівано обірвалася лише за чотири місяці до старту чемпіонат світу. Команда, що стала символом сенсації та надії для малих футбольних націй, залишилася без свого головного архітектора – у відставку подав легендарний нідерландський тренер Дік Адвокат.

Саме Адвокат зробив неможливе, вивівши Кюрасао на мундіаль і вписавши острівну державу в історію світового футболу як найменшу країну, що будь-коли кваліфікувалася на чемпіонат світу. Проте 78-річний фахівець не зможе повести команду далі. Причина – серйозні сімейні обставини, пов’язані зі здоров’ям його доньки. Через це тренер уже пропускав матчі збірної, а тепер ухвалив остаточне рішення завершити роботу.

«Я завжди вважав, що сім’я важливіша за футбол. Це природний крок, хоча я щиро сумуватиму за Кюрасао та людьми, з якими працював», – зізнався Адвокат.

Кюрасао, колишня нідерландська колонія з населенням лише близько 156 тисяч осіб, здивувала світ не лише результатом, а й структурою команди. Більшість футболістів пройшли підготовку в Нідерландах, що дозволило створити конкурентоспроможний колектив попри скромні ресурси.

Водночас федерація швидко знайшла заміну: на чемпіонаті світу команду очолить колишній наставник Феєноорда Фред Рюттен.