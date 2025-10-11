Павло Василенко

Легендарний тренер Дік Адвокат знову на висоті. Його збірна Кюрасао впевнено крокує до дебюту на чемпіонаті світу-2026, демонструючи дивовижну форму.

У суботу ввечері команда сенсаційно перемогла фаворитів із Ямайки – 2:0. Голи Лівано Коменесії та Кендзі Горре стали справжнім святом для вболівальників, а воротар Елой Рум творив дива у рамці, відбивши шість ударів суперників.

Після цього тріумфу Кюрасао очолив групу B, залишивши позаду Бермуди, Тринідад і Тобаго та саму Ямайку. Попереду вирішальні матчі – у жовтні проти Тринідаду, а в листопаді проти Бермуд і Ямайки. Навіть три очки можуть гарантувати історичний прорив – вихід на чемпіонат світу.

Якщо підопічні Адвоката здійснять диво, він стане найстаршим тренером в історії мундіалів, перевершивши рекорд Отто Рехагеля аж на сім років.

Поки у зоні Північної та Центральної Америки лідирують Суринам, Кюрасао та Гаїті, лише остання команда має досвід виступу на світовому форумі. Але цього разу історія може змінитися – і саме Кюрасао перепише її сторінки.