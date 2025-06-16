Форвард молодіжної збірної України Богдан В'юнник прокоментував перемогу своєї команди над Фінляндією з рахунком 2:0 на молодіжному Євро. Він наголосив, що команда вже повністю зосереджена на наступному матчі проти Нідерландів.

«Перемога. 2:0 проти Фінляндії. Зробили ще один важливий крок уперед. Дякуємо всім за підтримку. Попереду — ключова гра проти Нідерландів. Всі думки вже там», - написав В’юнник в соціальних мережах.

Після двох зіграних турів українці посідають другий рядок у групі D, набравши три очки.

Для виходу до чвертьфіналу підопічним Унаї Мельгоси необхідно не поступитися заключною грою групового етапу, яка відбудеться у середу, 18 червня, о 19:00 за київським часом.