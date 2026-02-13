Футболісти та тренерський штаб київського Динамо продемонстрували підтримку українському скелетоністу Владиславу Гераскевичу, який був відсторонений від участі в зимовій Олімпіаді-2026 через нібито порушення правил щодо використання спеціального шолома із символічним нагадуванням про загиблих українських спортсменів.

Футболісти «Динамо» у повному складі разом із головним тренером висловили підтримку українському олімпійцю Владиславу Гераскевичу. Гравці разом із тренерським штабом опублікували фото, на яких кожен із них тримає табличку з написом «Remembrance is not a violation» («Пам’ять – це не порушення»).

Таким чином наша команда, публічно заявляючи про свою позицію, продемонструвала єдність та солідарність зі спортсменом, який гідно представляє Україну на міжнародній арені. Ми глибоко переконані, що повага до історії, право на пам’ять та вшанування важливих для країни подій є невід’ємною частиною громадянської позиції, і не можуть трактуватися як порушення.

Ми наголошуємо: спорт об’єднує людей навколо спільних цінностей – взаємоповаги, гідності та підтримки одне одного. Саме тому команда вирішила відкрито висловити солідарність із Владиславом Гераскевичем, який відстоює свою позицію та водночас продовжує гідно представляти Україну на найвищому рівні світового спорту.