Донецький клуб Шахтар публічно висловив підтримку українському скелетоністу Владиславу Гераскевичу після новини про його відсторонення від участі в Олімпіаді-2026. Причиною санкції стало те, що спортсмен не дотримався заборони на використання так званого «Шолом пам’яті» — екіпірування з фото загиблих українських атлетів, яким Гераскевич хотів вшанувати їхню пам’ять під час офіційних заходів.
У своїй заяві Шахтар наголосив, що такі речі не повинні ставати підставою для покарання, і підкреслив, що пам’ять та гідність не можна дискваліфікувати.
Гідність не дискваліфікувати! Памʼять – не порушення! Голос України має бути почутим! Ціна свободи має бути вшанованою! Владиславе Гераскевич, ми з тобою!
Перед цим Міжнародний олімпійський комітет заборонив Владиславу Гераскевичу використовувати «Шолом пам’яті» на офіційних тренуваннях і змаганнях, пояснивши рішення тим, що така символіка, на їхню думку, суперечить чинним правилам.
