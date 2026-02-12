Сергій Разумовський

Донецький клуб Шахтар публічно висловив підтримку українському скелетоністу Владиславу Гераскевичу після новини про його відсторонення від участі в Олімпіаді-2026. Причиною санкції стало те, що спортсмен не дотримався заборони на використання так званого «Шолом пам’яті» — екіпірування з фото загиблих українських атлетів, яким Гераскевич хотів вшанувати їхню пам’ять під час офіційних заходів.

У своїй заяві Шахтар наголосив, що такі речі не повинні ставати підставою для покарання, і підкреслив, що пам’ять та гідність не можна дискваліфікувати.

Гідність не дискваліфікувати! Памʼять – не порушення! Голос України має бути почутим! Ціна свободи має бути вшанованою! Владиславе Гераскевич, ми з тобою! ФК Шахтар

Гідність не дискваліфікувати! 😡 Памʼять – не порушення!



🇺🇦 Голос України має бути почутим! Ціна свободи має бути вшанованою!



Владиславе Гераскевич, ми з тобою! 🙏 @heraskevych #Olympics #MilanoCortina2026 #WinterOlympics pic.twitter.com/8nsOt85hJD — ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) February 12, 2026

Перед цим Міжнародний олімпійський комітет заборонив Владиславу Гераскевичу використовувати «Шолом пам’яті» на офіційних тренуваннях і змаганнях, пояснивши рішення тим, що така символіка, на їхню думку, суперечить чинним правилам.