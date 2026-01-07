Павло Василенко

Барселона впевнено оформила вихід до фіналу Суперкубка Іспанії, який цього тижня відбудеться в Джидді, Саудівська Аравія. У півфінальному матчі каталонці не залишили жодних шансів Атлетіку з Більбао, розгромивши суперника з нищівним рахунком 5:0.

Долю поєдинку команда вирішила ще в першому таймі, забивши чотири м’ячі всього за 16 хвилин. Початок гольовій феєрії поклав Ферран Торрес, який на 22-й хвилині скористався передачею Ферміна Лопеса та відкрив рахунок. Уже за вісім хвилин Фермін відзначився сам, подвоївши перевагу Барселони.

На 34-й хвилині Руні Барджі довів рахунок до розгромного після ще однієї асистентської дії Ферміна, а незабаром Рафінья поставив четверту крапку – бразилець замкнув передачу того ж Барджі.

Після перерви Барселона не збавила обертів. На 52-й хвилині Рафінья оформив дубль і зробив рахунок 5:0, після чого каталонці спокійно довели матч до завершення. Тепер команда чекатиме свого суперника у фіналі, а вболівальники з нетерпінням мріють про Ель Класіко проти Реала, який зіграє півфінал з Атлетіко. Вирішальний матч запланований на неділю.

Суперкубок Іспанії, півфінал

Барселона – Атлетік – 5:0

Голи: Торрес, 22, Фермін, 30, Барджі, 34, Рафінья, 38, 52.