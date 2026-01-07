Барселона зробить вагомий внесок в порятунок Жирони
Каталонська солідарність
близько 1 години тому
Голкіпер Барселони за збірної Німеччини Марк-Андре тер Штеген близький до переходу в Жирону, повідомляє Cadena Ser.
Після важкої травми досвідчений воротар прагне отримати постійну практику, щоб потрапити до заявки збірної Німеччини на ЧС=2026.
Сам тер Штеген провів розмову з головним тренером каталонців Мічелом, в якій поінформував про бажання стати одноклубником Владислава Ваната, Віктора Циганкова і Владислава Крапивцова.
У поточному сезоні 33-річний німець провів лише один матч – у 3 раунді Кубка Іспанії, де Барселона зіграла проти Гвадалахари, і тер Штеген зберіг свої ворота «сухими».
Жирона посідає 17 місце в Ла Лізі, набравши 18 очок.
Тер Штеген залишив табір Барселони перед матчем з Атлетіком в Суперкубку Іспанії.