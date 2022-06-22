«Г*ндон, та й г*ндон». У Маркевича запитали про Тимощука

Колишній тренер збірної України – про зрадника

Відомий український тренер Мирон Маркевич відвідав STAND UP Battle Club і відповів на питання чому Анатолій Тимощук такий, який він є. Відповідь була лаконічною:

«Ну, він грав у мене в збірній колись… Г*ндон, та й г*ндон».

В разі чого, Тимощук ще й досі живе на росії, після початку війни не соромлячись святкував чемпіонство з «зенітом».

Також Маркевич розповів, що йому обіцяли роботу в збірній України.