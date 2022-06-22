Маркевич: «Працював в УАФ лише заради того, щоб прийняти збірну»

Тренер зізнався, що мав прийти після Андрія Шевченка

Колишній тренер «Карпат», «Металіста» і «Дніпра» Мирон Маркевич в інтерв’ю на Youtube-каналі «Карпат» зізнався, що мав очолити збірну України після Андрія Шевченка:

«Я готовий працювати. Чесно кажучи, я працював в УАФ лише заради того, щоб прийняти збірну. В принципі, ми так і домовлялися, що Шевченко відходить і… На жаль, не сталося. Зараз я вільний. Не дивлячись, що мені вже за 70, в мене є здоров’я, наснага. Стараюся тримати себе в формі. Вчора почався чемпіонат області серед ветеранів, я граю за «Рух».

Нагадаємо, Юрій Вернидуб очолив новий клуб УПЛ, де буде працювати за сумісництвом з ЗСУ.