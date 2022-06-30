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Стронгмен. Чемпіонат України. 95кг

Гендиректор «Зорі»: «Найближчим часом до команди приєднаються Шахаб. На перегляді Марлос »

У клубі є питання по Жуніньо, Гільєрме і Овусу
Футбол Українська Прем'єр-ліга
09:45
Гендиректор «Зорі»: «Найближчим часом до команди приєднаються Шахаб. На перегляді Марлос »

Генеральний директор луганської «Зорі» Станіслав Оганов розповів прес - служби клубу про ситуацію в команді.

«Сьогодні команда прибула до Варшави, де «Зоря» розмістилася в Hotel Lamberton. Тут «чорно-білі» й будуть готуватися до матчів Ліги Конференції та чемпіонату України.

Нагадаю, що перший поєдинок для нас буде зіграний вже 4-го серпня. Сподіваємося, що ми пройдемо далі та зможемо потрапити до групового етапу. 

Шукаємо стадіон, де будемо приймати єврокубкові матчі. До 8-го липня ми повинні це зробити. 

На цей час тут знаходяться наступні гравці: Микита Шевченко, Дмитро Мацапура, Антон Жилкін, Олександр Сапутін, Ярослав Кисіль, Юрій Дудник, Максим Сміян, Назар Байрук, Максим Казаков, Тимофій Сухар, Максим Імереков, Ігор Снурніцин, Даніл Скорко, Максим Хлань, Денис Нагнойний, Валерій Дубко, Єгор Назаріна, Олег Данченко, Сергій Булеца, Ахмед Алібеков, Юрій Тлумак, Максим Луньов, Крістіан, Абдулла Абдуллаєв, Даніїл Алефіренко, Владислав Кабаєв, Олександр Гладкий.

В найближчий час до команди приєднаються Шахаб, Денис Янаков, Арсеній Батагов та Дмитро Мишньов. На перегляді знаходиться гравець з Бразилії Марлос. Ще будуть футболісти, які будуть приїжджати на перегляд.

Є питання щодо Жуніньо, Гільєрме та Овусу. Долю цих гравців ми повідомимо додатково.

Тренерський штаб визначиться з основною обоймою протягом тижня.

Деякі хлопці, у яких закінчилися контракти, вирішили спробувати себе в інших клубах. Ми дякуємо їм за часи, котрі вони провели в «Зорі» та бажаємо успіхів у подальшому.

30-го червня у нас вихідний, а з 1-го липня розпочнемо тренувальний процес. 

Саме 30-го під вечір прибуде новий головний тренер Патрік ван Леувен. Ми представимо його та тренерський штаб. Сподіваємося, що ми будемо гарно готові до офіційних матчів.

Плануємо на прохання головного тренера 6 контрольних ігор. Може, буде і більше. Як завжди ми покажемо всі поєдинки на нашому YouTube каналі».

Нагадаємо, раніше «Зоря» повідомила про те, що новим головним тренером клубу стане Патрік ван Леувен.

Карен Агабекян
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Станіслав Оганов Зоря

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