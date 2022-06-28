Офіційно. Іноземний фахівець очолив «Зорю»

Колишній глава академії «Шахтаря» повернувся в Україну

Луганська «Зоря» на офіційному сайті повідомила про призначення нідерландця Патріка ван Леувена на посаду головного тренера.

Леувен в Україні відомий по роботі главою академії донецького «Шахтаря» з 2006 по 2013 роки. Потім нідерландець працював спортивним директором казахстанського «Кайрата», а в 2016-му його призначили на посаду виконавчого директора «Маккабі» з Тель-Авіва.

В Ізраїлі в кінці сезону 2019/2020 Леувен був призначений виконуючим обов'язки головного тренера «Маккабі». У сезоні 2020/2021 нідерландець привів клуб до другого місця в чемпіонаті і перемозі в Кубку Ізраїлю.

Нагадаємо, раніше «Зоря» офіційно попрощалася з Віктором Скрипником.