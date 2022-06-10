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Гендиректор «Зорі» все ще сподівається, що Скрипник залишиться у клубі

Оганов зазначив, що контракт фахівця з луганцями поки не закінчився
Футбол Українська Прем'єр-ліга
22:17
Гендиректор «Зорі» все ще сподівається, що Скрипник залишиться у клубі
Станіслав Оганов / Фото - Футбол 24

Генеральний директор «Зорі» Станіслав Оганов висловився з приводу повідомлення про те, що Віктор Скрипник з нового сезону очолить «Ворсклу».

По-перше, ми не розлучилися. У нашого клубу контракт із Віктором Анатолійовичем до 1 липня. По-друге, нехай цю інформацію коментує «Ворскла». Мені нема чого сказати з цього приводу.

Повторюся, контракт Скрипника діє до 1 липня. А раптом він завтра прийде і скаже: «Станіславе Вікторовичу, хочу й далі з вами працювати». Може це статися?

Почекаємо 1 липня. Як то кажуть, поживемо – побачимо. У будь-якому разі, «Зоря» була, є і буде.

Раніше повідомлялося, що «Зоря» може припинити існування.

Джерело: Fanday.net Сергій Стаднюк
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Станіслав Оганов Зоря Віктор Скрипник Ворскла

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