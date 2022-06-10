Гендиректор «Зорі» все ще сподівається, що Скрипник залишиться у клубі

Станіслав Оганов / Фото - Футбол 24

Генеральний директор «Зорі» Станіслав Оганов висловився з приводу повідомлення про те, що Віктор Скрипник з нового сезону очолить «Ворсклу».

Повторюся, контракт Скрипника діє до 1 липня. А раптом він завтра прийде і скаже: «Станіславе Вікторовичу, хочу й далі з вами працювати». Може це статися?

Почекаємо 1 липня. Як то кажуть, поживемо – побачимо. У будь-якому разі, «Зоря» була, є і буде.