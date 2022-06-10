Джерело: У луганській «Зорі» - новий тренер
Гендиректор «Зорі» все ще сподівається, що Скрипник залишиться у клубі
Оганов зазначив, що контракт фахівця з луганцями поки не закінчився
Станіслав Оганов / Фото - Футбол 24
Генеральний директор «Зорі» Станіслав Оганов висловився з приводу повідомлення про те, що Віктор Скрипник з нового сезону очолить «Ворсклу».
По-перше, ми не розлучилися. У нашого клубу контракт із Віктором Анатолійовичем до 1 липня. По-друге, нехай цю інформацію коментує «Ворскла». Мені нема чого сказати з цього приводу.
Повторюся, контракт Скрипника діє до 1 липня. А раптом він завтра прийде і скаже: «Станіславе Вікторовичу, хочу й далі з вами працювати». Може це статися?
Почекаємо 1 липня. Як то кажуть, поживемо – побачимо. У будь-якому разі, «Зоря» була, є і буде.
Раніше повідомлялося, що «Зоря» може припинити існування.
Коментарі 0