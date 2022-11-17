Скалоні може змінити склад збірної Аргентини на ЧС-2022
Голанд назвав фаворитів ЧС-2022
Ерлінг вважає чотири збірні претендентами на перемогу на мундіалі у Катарі
17 листопада 16:47
Фото: Marca
Форвард «Манчестер Сіті» Ерлінґ Голанд назвав збірні, які вважає фаворитами чемпіонату світу-2022 у Катарі. Норвежця цитує dailymail.co.uk:
Думаю, фаворитами ЧС повинні бути Бразилія, Аргентина, Франція і, можливо, Англія. Лише одну назвати не можу, є велика кількість хороших команд. Тож хай будуть ці чотири.
Неймар жартує, що за золото ЧС-2022 будуть грати Аргентина та Бразилія.
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