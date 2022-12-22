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Голанд: «Сподіваюся, мене з Мбаппе не будуть порівнювати, як Роналду з Мессі»

Ерлінг вважає себе унікальним
Футбол Англійська Прем'єр-ліга
22 грудня 09:49
Голанд: «Сподіваюся, мене з Мбаппе не будуть порівнювати, як Роналду з Мессі»
Фото: Marca

Голеадору «Манчестер Сіті» Ерлінгу Холанду не подобається, коли його порівнюють з іншими гравцями:

Мені не дуже подобаються порівняння себе з іншими – зазвичай це роблять журналісти, вони останні десять років чинили так із Кріштіану Роналду та Ліонелем Мессі. Але в цьому випадку самі гравці один одного підштовхували до того, щоб грати краще – і це було непогано, а враховуючи те, що вони грали за «Реал» та «Барселону» – це було ідеальне суперництво. Але я не думаю про такі речі, я – по-своєму унікальний гравець, тому мені не подобаються порівняння. Мені подобається Златан Ібрагімович – він дуже габаритний, сильний, але при цьому гнучкий та координований. Але навряд чи можна порівнювати нас.

Або порівнювати мене та Кіліаном Мбаппе, хоча Мбаппе – чудовий молодий гравець. Не забувайте про те, чого він досяг у такому юному віці. І ми, напевно, побачимо і його нові досягнення. Однак я ж зосереджений тільки на собі і щодня працюю над тим, щоб стати найкращою версією себе як на полі, так і за його межами. І я підходжу повністю готовим до другої частини сезону, повністю зарядженим. Мені дуже сподобалося те, як пройшла перерва на чемпіонат світу. Сподіваюся, і далі у мене все піде добре – у тому числі і з голами. Сподіваюся, повторяться і хет-трики після лазаньї – одного разу батьки приготували мені лазанью, я її з'їв і наступного дня зробив хет-трик. Ну, що ще тут можна зробити? Перед наступною домашньою грою вони мені знову приготували лазанью, я її знову з'їв – і знову хет-трик! Здається, тепер я все життя їстиму лазанью! Втім, добре, що батьки готують її з любов'ю.

Нагадаємо, що батько Голанда натякнув, що Ерлінг не гратиме у «Ман Сіті» до завершення кар’єри.

Джерело: footboom.com
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Ерлінг Холанд Кіліан Мбаппе

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