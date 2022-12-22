Голанд: «Сподіваюся, мене з Мбаппе не будуть порівнювати, як Роналду з Мессі»

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Голеадору «Манчестер Сіті» Ерлінгу Холанду не подобається, коли його порівнюють з іншими гравцями:



Або порівнювати мене та Кіліаном Мбаппе, хоча Мбаппе – чудовий молодий гравець. Не забувайте про те, чого він досяг у такому юному віці. І ми, напевно, побачимо і його нові досягнення. Однак я ж зосереджений тільки на собі і щодня працюю над тим, щоб стати найкращою версією себе як на полі, так і за його межами. І я підходжу повністю готовим до другої частини сезону, повністю зарядженим. Мені дуже сподобалося те, як пройшла перерва на чемпіонат світу. Сподіваюся, і далі у мене все піде добре – у тому числі і з голами. Сподіваюся, повторяться і хет-трики після лазаньї – одного разу батьки приготували мені лазанью, я її з'їв і наступного дня зробив хет-трик. Ну, що ще тут можна зробити? Перед наступною домашньою грою вони мені знову приготували лазанью, я її знову з'їв – і знову хет-трик! Здається, тепер я все життя їстиму лазанью! Втім, добре, що батьки готують її з любов'ю.