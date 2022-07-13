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Голкіпер «Кривбасу»: «Клуб лише виграє від призначення Вернидуба»

Сарнавський поділився думкою про нового тренера команди
Футбол Українська Прем'єр-ліга
14:53
Голкіпер «Кривбасу»: «Клуб лише виграє від призначення Вернидуба»
Богдан Сарнавський / Фото - ФК Кривбас

Голкіпер «Крівбасу» Богдан Сарнавський поділився думкою про призначення Юрія Вернидуба головним тренером команди. Слова воротаря передає прес-служба клубу.

Сто відсотків: «Кривбас» від цього призначення тільки виграє. І футболісти, і керівництво, і персонал. Юрій Миколайович вміє досягати серйозних цілей, що неодноразово доводив.

Зміни у тренувальному процесі? У нас свій острівець, як то кажуть. Тренер воротарів не змінився, тому працюємо за планом, без змін. Готуємось до серйозного сезону й будемо радувати наших вболівальників у цей важкий для України час. З мого боку, це гра на нуль.

«Кривбас» зіграв внічию з «Олександрією» в першому матчі за Вернидуба (1:1).

Сергій Стаднюк
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Теги

Кривбас Юрій Вернидуб Богдан Сарнавський

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