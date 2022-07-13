Гол гравця «Динамо» позбавив «Кривбас» перемоги у першому матчі за Вернидуба
Голкіпер «Кривбасу»: «Клуб лише виграє від призначення Вернидуба»
Сарнавський поділився думкою про нового тренера команди
Богдан Сарнавський / Фото - ФК Кривбас
Голкіпер «Крівбасу» Богдан Сарнавський поділився думкою про призначення Юрія Вернидуба головним тренером команди. Слова воротаря передає прес-служба клубу.
Сто відсотків: «Кривбас» від цього призначення тільки виграє. І футболісти, і керівництво, і персонал. Юрій Миколайович вміє досягати серйозних цілей, що неодноразово доводив.
Зміни у тренувальному процесі? У нас свій острівець, як то кажуть. Тренер воротарів не змінився, тому працюємо за планом, без змін. Готуємось до серйозного сезону й будемо радувати наших вболівальників у цей важкий для України час. З мого боку, це гра на нуль.
«Кривбас» зіграв внічию з «Олександрією» в першому матчі за Вернидуба (1:1).
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