Голкіпер «Кривбасу»: «Клуб лише виграє від призначення Вернидуба»

Богдан Сарнавський / Фото - ФК Кривбас

Голкіпер «Крівбасу» Богдан Сарнавський поділився думкою про призначення Юрія Вернидуба головним тренером команди. Слова воротаря передає прес-служба клубу.

Зміни у тренувальному процесі? У нас свій острівець, як то кажуть. Тренер воротарів не змінився, тому працюємо за планом, без змін. Готуємось до серйозного сезону й будемо радувати наших вболівальників у цей важкий для України час. З мого боку, це гра на нуль.