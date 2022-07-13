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Гол гравця «Динамо» позбавив «Кривбас» перемоги у першому матчі за Вернидуба

Підопічні військового тренера зіграли внічию
Футбол Українська Прем'єр-ліга
08:31
Гол гравця «Динамо» позбавив «Кривбас» перемоги у першому матчі за Вернидуба
Юрій Вернидуб / Фото: ФК Кривбас

У контрольному матчі на передсезонному зборі «Кривбас» зіграв унічию з «Олександрією».

До перерви рахунок відкрив новачок «червоно-білих» Устименко, забивши своїй колишній команді. А на останній хвилинах, гравець «Динамо», що перебуває на перегляді, Надольський допоміг «городянам» відігратися.

Це був перший матч для «Кривбасу» після призначення Юрія Вернидуба головним тренером.

Контрольний матч

«Олександрія» – «Кривбас» 1:1

Голи: Надольський, 87 – Устименко, 37

«Олександрія» (стартовий склад): Олег Білик, Денис Мірошниченко, Максим Дячук, Олександр Мартинюк, Владислав Бабогло, Олександр Демченко, Сергій Рибалка, Максим Третьяков (к), Еміль Мустафаєв, Артем Шулянський, Даниїл Сухоручко.

На заміни виходили: Валентин Горох, Віталій Костишин, Андрій Цуріков, Олег Кожушко, Максим Цвіренко, Олександр Мельник, Богдан Білошевський, Кирило Дришлюк, Юрій Копина, Артур Авагімян, Владислав Калітвінцев, Ярослав Надольський, Богдан Кобзар.

«Кривбас»: Сарнавський (Кліщук, 46), Опанасенко (Шевченко, 46), Вернидуб (Попчук, 46), Зотько (Чудак, 46), Стецьков (Мисляй, 46; новачок, 71), Семенов (Рябов, 46), Задерака (Кораблін, 46), Хомченовський (Хобленко, 46), Татарков (Гопкало, 46; Ніколашин, 71), Понєдєльнік (новачок, 46), Устименко (Дебелко, 46).

Сергій Стаднюк
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Кривбас Олександрія Юрій Вернидуб

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