Xsport використовує файли cookie. Використовуючи наші послуги, ви погоджуєтеся з нашою політикою Cookie
ua
ru
Увійти на сайт
Забули пароль?
або зареєструватися зараз
Зараз в ефірі
12:35
Змішані єдиноборства. Combate Global 12
12:30
Всесвітні ігри 2022. День 3. Паркур. Прем’єра

Голкіпер «Кривбасу» вважає, що УПЛ тільки виграє від від'їзду легіонерів

Досвідчений українець продовжив контракт з клубом
Футбол Українська Прем'єр-ліга
08:59
Голкіпер «Кривбасу» вважає, що УПЛ тільки виграє від від'їзду легіонерів
Богдан Сарнавський / Фото - ФК Кривбас

Голкіпер Богдан Сарнавський прокоментував рішення продовжити контракт з «Кривбасом» на один рік. Також воротар оцінив майбутнє вітчизняного футболу. Слова гравця передає прес-служба клубу.

У «Кривбасі» мене все влаштовує. Тут є всі умови для мого професійного розвитку та прогресу. Також є прекрасний тренер воротарів, який завжди у всьому допоможе й підкаже. Тим паче «Кривбас» очолив амбітний головний тренер – Юрій Вернидуб. У нас із клубом схожі цілі: тільки найвищі місця у чемпіонаті та серйозні задачі. Тому мені все підходить.

Не бачу проблеми в тому, що майже всі легіонери поїхали з України через воєнну агресію орків. Вважаю, іноземні гравці не грали таку важливу роль у нашому футболі. Можливо, якісні легіонери були тільки у складі грандів. В інших командах кадрові зміни будуть не дуже значними.

Щодо чемпіонату, то його рівень вирівняється. Тим цікавіше буде кожен матч. Український футбол від цього тільки виграє, адже будуть грати наші футболісти. Збірна України також від цього тільки виграє, та й рівень УПЛ стане тільки вищим.

Раніше новачок «Кривбасу» заявив, що команда в УПЛ буде боротися за перемогу в кожному матчі.

Сергій Стаднюк
Рейтинг:
(Голосів: 0)

Теги

Кривбас Богдан Сарнавський

Коментарі 0

Увійти
Залишати коментарі на сайті дозволяється тільки при дотриманні правил.

Рейтинг букмекерів

Огляд
Огляд
Огляд
Огляд
Всі букмекери

Новини за тегами

Новачок «Кривбасу»: «В УПЛ будемо боротися за перемогу у кожному матчі»
Новачок «Кривбасу»: «В УПЛ будемо боротися за перемогу у кожному матчі»
Футбол Українська Прем'єр-ліга
10 липня 19:11
«Кривбас» підписав екс-захисника «Зорі» та «Ворскли»
«Кривбас» підписав екс-захисника «Зорі» та «Ворскли»
Футбол Українська Прем'єр-ліга
07 липня 12:48
Асистент Вернидуба: «У« Кривбаса »дуже хороші умови для розвитку»
Асистент Вернидуба: «У« Кривбаса »дуже хороші умови для розвитку»
Футбол Українська Прем'єр-ліга
06 липня 08:25
8
Названа дата першого матчу «Кривбасу» під керівництвом Вернидуба
Названа дата першого матчу «Кривбасу» під керівництвом Вернидуба
Футбол Українська Прем'єр-ліга
05 липня 14:22
«Кривбас» переманив голкіпера «Інгульця»
«Кривбас» переманив голкіпера «Інгульця»
Футбол Українська Прем'єр-ліга
04 липня 15:48
Офіційно. «Кривбас» залишився практично без всіх гравців
Офіційно. «Кривбас» залишився практично без всіх гравців
Футбол Українська Прем'єр-ліга
03 липня 12:52

Новини: Футбол

Колишній тренер «Динамо»: «Супряга талановитий, але в «Сампдорії» він стояв на місці»
Колишній тренер «Динамо»: «Супряга талановитий, але в «Сампдорії» він стояв на місці»
Українська Прем'єр-ліга
12:12
«Фенербахче» обіграв англійський клуб Сайядманеша перед «Динамо»
«Фенербахче» обіграв англійський клуб Сайядманеша перед «Динамо»
Ліга чемпіонов UEFA
10:46
Офіційно. Де Дзербі залишив «Шахтар»
Офіційно. Де Дзербі залишив «Шахтар»
Українська Прем'єр-ліга
10:10
«Динамо» перебазувалося у передмістя Ліона
«Динамо» перебазувалося у передмістя Ліона
Українська Прем'єр-ліга
09:55
Вирішив таки дебютувати? До «Дніпра-1» повернувся придбаний узимку легіонер
Вирішив таки дебютувати? До «Дніпра-1» повернувся придбаний узимку легіонер
Українська Прем'єр-ліга
09:28
Голкіпер «Кривбасу» вважає, що УПЛ тільки виграє від від'їзду легіонерів
Голкіпер «Кривбасу» вважає, що УПЛ тільки виграє від від'їзду легіонерів
Українська Прем'єр-ліга
08:59
Джерело: «Тоттенгем» не збирається продавати Кейна у «Баварію»
Джерело: «Тоттенгем» не збирається продавати Кейна у «Баварію»
Англійська Прем'єр-ліга
08:26
«Чорноморець» підписав Єрмоленка, гравців «Динамо» та «Руху»
«Чорноморець» підписав Єрмоленка, гравців «Динамо» та «Руху»
Українська Прем'єр-ліга
10 липня 23:47
Тренер «Вереса» поскаржився на те, що гравці втратили у техніці
Тренер «Вереса» поскаржився на те, що гравці втратили у техніці
Українська Прем'єр-ліга
10 липня 23:21
Всі новини

Популярні новини

Екс - наречена Кличко Панеттьері назвала справжню причину розставання з українцем
Екс - наречена Кличко Панеттьері назвала справжню причину розставання з українцем
Бокс Професійний бокс
08 липня 09:55
Руїс-молодший: «Усик – християнин, він вірить в Ісуса Христа. Я хочу, щоб він переміг»
Руїс-молодший: «Усик – християнин, він вірить в Ісуса Христа. Я хочу, щоб він переміг»
Бокс Професійний бокс
07 липня 08:45
Ломаченко у наступному поєдинку битиметься з абсолютним чемпіоном – промоутер Джошуа
Ломаченко у наступному поєдинку битиметься з абсолютним чемпіоном – промоутер Джошуа
Бокс Професійний бокс
09 липня 13:39
Дуже моторошно! Колишній суперник Ломаченко показав наслідки нещасного випадку
Дуже моторошно! Колишній суперник Ломаченко показав наслідки нещасного випадку
Бокс Професійний бокс
06 липня 16:28
Бех вже красується в формі збірної росії
Бех вже красується в формі збірної росії
Біатлон
04 липня 20:35
«Усик зруйнує спадщину Ф'юрі». Екс-чемпіон світу розклав всі карти в хевівейті
«Усик зруйнує спадщину Ф'юрі». Екс-чемпіон світу розклав всі карти в хевівейті
Бокс Професійний бокс
07 липня 12:59
1
Всі новини