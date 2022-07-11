Голкіпер «Кривбасу» вважає, що УПЛ тільки виграє від від'їзду легіонерів
Голкіпер Богдан Сарнавський прокоментував рішення продовжити контракт з «Кривбасом» на один рік. Також воротар оцінив майбутнє вітчизняного футболу. Слова гравця передає прес-служба клубу.
У «Кривбасі» мене все влаштовує. Тут є всі умови для мого професійного розвитку та прогресу. Також є прекрасний тренер воротарів, який завжди у всьому допоможе й підкаже. Тим паче «Кривбас» очолив амбітний головний тренер – Юрій Вернидуб. У нас із клубом схожі цілі: тільки найвищі місця у чемпіонаті та серйозні задачі. Тому мені все підходить.
Не бачу проблеми в тому, що майже всі легіонери поїхали з України через воєнну агресію орків. Вважаю, іноземні гравці не грали таку важливу роль у нашому футболі. Можливо, якісні легіонери були тільки у складі грандів. В інших командах кадрові зміни будуть не дуже значними.
Щодо чемпіонату, то його рівень вирівняється. Тим цікавіше буде кожен матч. Український футбол від цього тільки виграє, адже будуть грати наші футболісти. Збірна України також від цього тільки виграє, та й рівень УПЛ стане тільки вищим.
Раніше новачок «Кривбасу» заявив, що команда в УПЛ буде боротися за перемогу в кожному матчі.