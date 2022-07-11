Голкіпер «Кривбасу» вважає, що УПЛ тільки виграє від від'їзду легіонерів

Богдан Сарнавський / Фото - ФК Кривбас

Голкіпер Богдан Сарнавський прокоментував рішення продовжити контракт з «Кривбасом» на один рік. Також воротар оцінив майбутнє вітчизняного футболу. Слова гравця передає прес-служба клубу.

Не бачу проблеми в тому, що майже всі легіонери поїхали з України через воєнну агресію орків. Вважаю, іноземні гравці не грали таку важливу роль у нашому футболі. Можливо, якісні легіонери були тільки у складі грандів. В інших командах кадрові зміни будуть не дуже значними.

Щодо чемпіонату, то його рівень вирівняється. Тим цікавіше буде кожен матч. Український футбол від цього тільки виграє, адже будуть грати наші футболісти. Збірна України також від цього тільки виграє, та й рівень УПЛ стане тільки вищим.