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Новачок «Кривбасу»: «В УПЛ будемо боротися за перемогу у кожному матчі»

У форварда позитивні передчуття, незважаючи на те, що це перший сезон клубу в еліті
Футбол Українська Прем'єр-ліга
19:11
Новачок «Кривбасу»: «В УПЛ будемо боротися за перемогу у кожному матчі»
Денис Устименко / Фото - ФК Кривбас

Нападник «Кривбасу» Денис Устименко поділився враженнями від підготовки в розташуванні нової команди й очікуваннями від нового сезону. Слова форварда передає прес-служба клубу.

Вийшов плідний перший збір. У нас підібрався хороший колектив. Цікаві тренування, все іде за планом. Так, десь трішки важкувато, але це збори.

Щодо нового сезону, то «Кривбас» однозначно буде битися за перемогу у кожному матчі. Будемо виконувати задачі на сезон. Розуміємо, що прийдешній чемпіонат буде нелегким, але ми старанно готуємося й впевнені, що все буде добре.

Раніше «Кривбас» підписав екс-захисника «Зорі» та «Ворскли».

Сергій Стаднюк
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