Новачок «Кривбасу»: «В УПЛ будемо боротися за перемогу у кожному матчі»

Денис Устименко / Фото - ФК Кривбас

Нападник «Кривбасу» Денис Устименко поділився враженнями від підготовки в розташуванні нової команди й очікуваннями від нового сезону. Слова форварда передає прес-служба клубу.

Щодо нового сезону, то «Кривбас» однозначно буде битися за перемогу у кожному матчі. Будемо виконувати задачі на сезон. Розуміємо, що прийдешній чемпіонат буде нелегким, але ми старанно готуємося й впевнені, що все буде добре.