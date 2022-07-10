«Кривбас» підписав екс-захисника «Зорі» та «Ворскли»
Новачок «Кривбасу»: «В УПЛ будемо боротися за перемогу у кожному матчі»
У форварда позитивні передчуття, незважаючи на те, що це перший сезон клубу в еліті
Денис Устименко / Фото - ФК Кривбас
Нападник «Кривбасу» Денис Устименко поділився враженнями від підготовки в розташуванні нової команди й очікуваннями від нового сезону. Слова форварда передає прес-служба клубу.
Вийшов плідний перший збір. У нас підібрався хороший колектив. Цікаві тренування, все іде за планом. Так, десь трішки важкувато, але це збори.
Щодо нового сезону, то «Кривбас» однозначно буде битися за перемогу у кожному матчі. Будемо виконувати задачі на сезон. Розуміємо, що прийдешній чемпіонат буде нелегким, але ми старанно готуємося й впевнені, що все буде добре.
Раніше «Кривбас» підписав екс-захисника «Зорі» та «Ворскли».