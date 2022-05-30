Голкіпер збірної України вважає гру Куртуа в фіналі ЛЧ прикладом для себе

Дмитро Різник / Фото - Футбол 1/2/3

Голкіпер збірної України Дмитро Різник оцінив команду Шотландії – майбутнього суперника у відборі на чемпіонат світу-2022. Також воротар розповів, чию гру вважає прикладом для себе. Слова футболіста передає прес-служба УАФ.

Перемога Андрія Луніна в Лізі чемпіонів? Привітаємо його після приїзду – і з народженням дитини, і з виграшем Ліги чемпіонів.

Щодо Тібо Куртуа, то я вважаю, що він – гравець не лише фіналу, а й усієї Ліги чемпіонів. Він є одним із ключових виконавців, які протягнули «Реал» до фіналу та до перемоги в самому вирішальному матчі.

Нам, воротарям, потрібно дивитися й учитися, багато спостерігати. Одна справа – показувати таку гру на тренуваннях, інша – у фіналі Ліги чемпіонів.