Xsport використовує файли cookie. Використовуючи наші послуги, ви погоджуєтеся з нашою політикою Cookie
ua
ru
Увійти на сайт
Забули пароль?
або зареєструватися зараз
Зараз в ефірі
21:00
live
Інформаційний марафон
21:00
live
Важка атлетика. Чемпіонат Європи. Албанія. Чоловіки. 67кг. Пряма трансляція

Голкіпер збірної України вважає гру Куртуа в фіналі ЛЧ прикладом для себе

Також Різник оцінив рівень команди Шотландії
Футбол Збірна України
20:12
Голкіпер збірної України вважає гру Куртуа в фіналі ЛЧ прикладом для себе
Дмитро Різник / Фото - Футбол 1/2/3

Голкіпер збірної України Дмитро Різник оцінив команду Шотландії – майбутнього суперника у відборі на чемпіонат світу-2022. Також воротар розповів, чию гру вважає прикладом для себе. Слова футболіста передає прес-служба УАФ.

Шотландія – силова команда, яка любить верхові єдиноборства. Тому ми готуємося до дуже важкої гри та налаштовуємося. Погода дуже гарна, тренуватися приємно. За місяць роботи у Словенії виділив би гарну атмосферу, чудові поля та краєвиди. Усе дуже добре.

Перемога Андрія Луніна в Лізі чемпіонів? Привітаємо його після приїзду – і з народженням дитини, і з виграшем Ліги чемпіонів.

Щодо Тібо Куртуа, то я вважаю, що він – гравець не лише фіналу, а й усієї Ліги чемпіонів. Він є одним із ключових виконавців, які протягнули «Реал» до фіналу та до перемоги в самому вирішальному матчі.

Нам, воротарям, потрібно дивитися й учитися, багато спостерігати. Одна справа – показувати таку гру на тренуваннях, інша – у фіналі Ліги чемпіонів.

Раніше вінгер збірної України Андрій Ярмоленко розповів про налаштування команди на майбутній матч.

Сергій Стаднюк
Рейтинг:
(Голосів: 0)

Теги

Дмитро Різник Тібо Куртуа Андрій Лунін збірна Шотландії (футбол)

Коментарі 0

Увійти
Залишати коментарі на сайті дозволяється тільки при дотриманні правил.

Рейтинг букмекерів

Огляд
Огляд
Огляд
Огляд
Всі букмекери

Новини за тегами

Усе через Куртуа. UEFA не вважає Луніна переможцем Ліги чемпіонів
Усе через Куртуа. UEFA не вважає Луніна переможцем Ліги чемпіонів
Футбол Ліга чемпіонов UEFA
21:03
Куртуа грав у фіналі ЛЧ з травмою
Куртуа грав у фіналі ЛЧ з травмою
Футбол Ліга чемпіонов UEFA
17:50
На місце одного українця прийде інший. «Вест Хем» хоче підписати Луніна
На місце одного українця прийде інший. «Вест Хем» хоче підписати Луніна
Футбол Українські легіонери
29 травня 20:35
Доннарумма: «Куртуа - найкращий воротар Європи»
Доннарумма: «Куртуа - найкращий воротар Європи»
Футбол Ліга чемпіонов UEFA
29 травня 18:43
Два найбільші трофеї Європи загорнуті в прапор України. Найголовніші фото сезону, що завершився
Два найбільші трофеї Європи загорнуті в прапор України. Найголовніші фото сезону, що завершився
Футбол Ліга чемпіонов UEFA
29 травня 11:39
Лунін: «Важливо, щоб не забували про Україну і те, що відбувається»
Лунін: «Важливо, щоб не забували про Україну і те, що відбувається»
Футбол Ліга чемпіонов UEFA
29 травня 08:27

Новини: Футбол

Президент «Валенсії» звільнений зі скандалом
Президент «Валенсії» звільнений зі скандалом
Прімера
21:50
«Не моє». Вацко не став критикувати коментатора фіналу Ліги чемпіонів за лайку в прямому ефірі
«Не моє». Вацко не став критикувати коментатора фіналу Ліги чемпіонів за лайку в прямому ефірі
Ліга чемпіонов UEFA
21:25
Усе через Куртуа. UEFA не вважає Луніна переможцем Ліги чемпіонів
Усе через Куртуа. UEFA не вважає Луніна переможцем Ліги чемпіонів
Ліга чемпіонов UEFA
21:03
Ахметов ухвалив рішення не продавати Мудрика влітку
Ахметов ухвалив рішення не продавати Мудрика влітку
Українська Прем'єр-ліга
20:34
Голкіпер збірної України вважає гру Куртуа в фіналі ЛЧ прикладом для себе
Голкіпер збірної України вважає гру Куртуа в фіналі ЛЧ прикладом для себе
Збірна України
20:12
Крім Левандовськи «Баварію» покине ще один гравець своєї збірної
Крім Левандовськи «Баварію» покине ще один гравець своєї збірної
Бундесліга
19:51
Ярмоленко: «З Шотландією хочемо повторити емоції Євро-2020»
Ярмоленко: «З Шотландією хочемо повторити емоції Євро-2020»
Збірна України
19:21
Куртуа грав у фіналі ЛЧ з травмою
Куртуа грав у фіналі ЛЧ з травмою
Ліга чемпіонов UEFA
17:50
Миколенко став найкращим гравцем АПЛ за одним із показників
Миколенко став найкращим гравцем АПЛ за одним із показників
Англійська Прем'єр-ліга
17:11
Всі новини

Популярні новини

Лунін – про чемпіонство: «Команда святкує, веселиться, а ти стоїш з телефоном і там приходять новини про прильоти»
Лунін – про чемпіонство: «Команда святкує, веселиться, а ти стоїш з телефоном і там приходять новини про прильоти»
Футбол Прімера
23 травня 19:25
Легенда «Шахтаря» – Пушиліну: «Ти тільки щось чуже спздт можеш, але це тимчасово»
Легенда «Шахтаря» – Пушиліну: «Ти тільки щось чуже спздт можеш, але це тимчасово»
Футбол Українська Прем'єр-ліга
28 травня 08:59
«Тимощук - г*ндон». Українська група присвятила пісню головному зраднику
«Тимощук - г*ндон». Українська група присвятила пісню головному зраднику
Футбол Футбол в Європі
26 травня 16:40
1
Невиразний фінал, але з приємним результатом для України. «Реал» виграв Лігу чемпіонів
Невиразний фінал, але з приємним результатом для України. «Реал» виграв Лігу чемпіонів
Футбол Ліга чемпіонов UEFA
29 травня 00:35
Забарний купив дрон для ЗСУ і хотів це приховати
Забарний купив дрон для ЗСУ і хотів це приховати
Футбол Українська Прем'єр-ліга
24 травня 20:05
Бронзова призерка Олімпійських ігор: «Бубка забезпечив відсторонення спортсменів з росії та білорусі»
Бронзова призерка Олімпійських ігор: «Бубка забезпечив відсторонення спортсменів з росії та білорусі»
Гандбол
27 травня 20:44
Всі новини