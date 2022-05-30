Голкіпер збірної України вважає гру Куртуа в фіналі ЛЧ прикладом для себе
Голкіпер збірної України Дмитро Різник оцінив команду Шотландії – майбутнього суперника у відборі на чемпіонат світу-2022. Також воротар розповів, чию гру вважає прикладом для себе. Слова футболіста передає прес-служба УАФ.
Шотландія – силова команда, яка любить верхові єдиноборства. Тому ми готуємося до дуже важкої гри та налаштовуємося. Погода дуже гарна, тренуватися приємно. За місяць роботи у Словенії виділив би гарну атмосферу, чудові поля та краєвиди. Усе дуже добре.
Перемога Андрія Луніна в Лізі чемпіонів? Привітаємо його після приїзду – і з народженням дитини, і з виграшем Ліги чемпіонів.
Щодо Тібо Куртуа, то я вважаю, що він – гравець не лише фіналу, а й усієї Ліги чемпіонів. Він є одним із ключових виконавців, які протягнули «Реал» до фіналу та до перемоги в самому вирішальному матчі.
Нам, воротарям, потрібно дивитися й учитися, багато спостерігати. Одна справа – показувати таку гру на тренуваннях, інша – у фіналі Ліги чемпіонів.
Раніше вінгер збірної України Андрій Ярмоленко розповів про налаштування команди на майбутній матч.
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